W Polsce odnotowano już 29 788 przypadków zakażenia koronawirusem. 1 256 osób zmarło. 14 383 osoby wyzdrowiały. Tylko w woj. śląskim odnotowano 188 nowych zakażeń. "Zakładajmy maseczki w przestrzeniach zamkniętych oraz wszędzie tam, gdzie nie jesteśmy w stanie zachować odpowiedniej odległości od innych. Unikajmy skupisk ludzkich. Zachowujmy higienę, myjmy ręce, nie dotykajmy nimi oczu, ust i nosa. Nie bądźmy lekkomyślni, nie wracajmy do starych nawyków. Nie dajmy się wpędzić w pułapkę bez wyjścia" - ostrzegła Polaków prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka. W podobnym tonie wypowiedział się też gubernator amerykańskiego stanu Nowy Jork Andrew Cuomo. Jak tłumaczył, obowiązkowe zakładanie maseczek jest jednym z powodów, dla których Nowy Jork zmniejszył tempo rozprzestrzeniania koronawirusa od najwyższego do najniższego w kraju. "Nienoszenie maseczek to brak szacunku i przyzwoitości” - tłumaczył. Najnowsze dane o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszym raporcie dnia.

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu otworzyło w poniedziałek Szpitalny Oddział Ratunkowy, który zamknięto w ubiegłym tygodniu w związku z wykryciem COVID-19 u hospitalizowanego pacjenta. Oddział chorób wewnętrznych nadal pozostaje zamknięty.



"Informujemy, że 15 czerwca 2020 r. przywracamy do pracy Szpitalny Oddział Ratunkowy w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu" - przekazała w swoim oświadczeniu dyrekcja szpitala.



Zapewniła jednocześnie, że SOR został zdezynfekowany oraz przygotowany do obsługi pacjentów, zgodnie ze wszystkimi procedurami sanitarno-epidemiologicznymi.

Resort zdrowia informuje o 396 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Najwięcej - aż 188 - odnotowano w województwie śląskim. Kolejne przypadki zakażeń dot. województw: łódzkiego (73), mazowieckiego (56), wielkopolskiego (17), podkarpackiego (14), świętokrzyskiego (14), podlaskiego (13), małopolskiego (9), opolskiego (8), zachodniopomorskiego (2), lubelskiego (1) i lubuskiego (1).





Jednocześnie ministerstwo poinformowało o 9 nowych ofiarach koronawirusa w Polsce. To pacjenci z Bolesławca, Opola, Szczecina, Warszawy, Tychów, Rydułtów i Gdańska. Wszyscy mieli choroby współistniejące.

10:07 Nowe dane o wyzdrowieniach w Polsce

Resort zdrowia przedstawił nowy raport dot. walki z koronawirusem w Polsce. Wynika z niego, że liczba obecnie zajętych łóżek dla pacjentów z Covid-19 to 1736, a zajętych respiratorów - 78. Kwarantanną objęto 94 518 Polaków, a nadzorem epidemiologicznym - 17966. 14 383 osoby wyzdrowiały.





09:39 Koronawirus na Węgrzech

Jedna osoba chora na Covid-19 zmarła w ciągu ostatniej doby na Węgrzech. Wykryto siedem nowych zakażeń koronawirusem.

Do tej pory na Węgrzech zmarły 563 osoby chore na Covid-19 i stwierdzono w sumie 4076 zakażeń. Wyleczono już prawie 2500 osób.

Leczenia szpitalnego wymaga obecnie 275 osób. 19 oddycha przy pomocy respiratora.

09:13 Koronawirus na Ukrainie

Na Ukrainie minionej doby wykryto 656 przypadków zakażenia koronawirusem, 12 chorych na Covid-19 zmarło, a 171 osób wyzdrowiało - podał ukraiński resort ochrony zdrowia. Bilans potwierdzonych infekcji wzrósł do 31 810, zgonów - do 901, a wyzdrowień - do 14 253.



Najwięcej zakażeń wykryto w ciągu ostatnich 24 godzin w obwodzie lwowskim (136) i w Kijowie (53). Ogółem najwięcej infekcji SARS-CoV-2 potwierdzono w obwodzie czerniowieckim (3959) i w Kijowie (3957).

09:11 Powrót do sanatoriów

Do sanatoriów wracają pierwsi kuracjusze. Po przerwie działanie wznawiają uzdrowiska. Dziś zaczną się cztery pierwsze turnusy, a już w czwartek kolejnych 47.

08:12 Koronawirus w Meksyku



Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało o śmierci 269 osób chorych na Covid-19 w ciągu ostatniej doby. Wykryto też 4147 nowych infekcji. Nowy bilans pandemii w Meksyku to 146 837 przypadków zakażeń i 17 141 zgonów.

Meksykańskie władze przyznają, że z powodu stosunkowo niskiej liczby przeprowadzanych testów - proporcjonalnie najmniej w Ameryce Łacińskiej - rzeczywista liczba zainfekowanych osób jest znacznie większa. Na początku maja, kiedy oficjalna liczba przypadków wynosiła 20 tys., ministerstwo zdrowia szacowało, że w rzeczywistości zakażonych koronawirusem jest ponad 100 tys. ludzi.

Zdecydowanie najwięcej przypadków Covid-19 - prawie 37 tys. - zdiagnozowano w mieście Meksyk.





07:55 Szumowski: Wychodzimy obronną ręką



Epidemię udaje się opanować, ponieważ bardzo dobrze zareagowało państwo, wszystkie jego służby: inspekcja sanitarna, NFZ, wojewodowie, służby mundurowe. Bardzo dobrze zareagowało środowisko medyczne: lekarze, pielęgniarki, ratownicy, cały personel medyczny - stwierdził w wywiadzie dla "Do Rzeczy" minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wspaniale zareagowało społeczeństwo - dodał.





07:52 Wesele w czasach koronawirusa

Rezygnować i płacić karę organizatorowi wesela czy bawić się bez gości? - zastanawiają się coraz częściej narzeczeni. Wszystko przez to, że choć można już organizować imprezy na 150 osób, goście nie chcą brać w nich udziału, bo obawiają się koronawirusa - donosi poniedziałkowa "Rzeczpospolita".





07:27 Prof. Simon o badaniach przesiewowych górników

Na początku epidemii nikt w tych wielkich zamkniętych społecznościach, jakimi są zakłady pracy, nie miał robionych badań przesiewowych, a niektóre kraje tak robiły. Takie badania zmniejszyłyby ryzyko szerzenia się zakażeń. Tak doprowadzono do tragedii na Śląsku, której można było uniknąć - stwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą" prof. Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Badania przesiewowe prowadzone są tylko wśród górników na Górnym Śląsku, którzy są dla każdej władzy trudną grupą społeczną, szczególnie jeśli zaczynają protestować na ulicy. Jakby zrobić badania przesiewowe w każdej kopalni w Lubinie, w zagłębiu lubelskim, w koszarach itd., to tych przypadków prawdopodobnie będzie zdecydowanie więcej - dodał.





Od naszego zachowania w dużej mierze zależy to, czy jesienią będziemy mieć drugą falę epidemii koronawirusa - przekonuje w rozmowie z RMF FM rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych doktor Michał Sutkowski. Specjaliści przypominają, żeby dbać o zachowanie zasad reżimu sanitarnego, zwłaszcza w przestrzeni publicznej.

07:03 Nowe dane z Niemiec



Berliński Instytut im. Roberta Kocha poinformował, że w ciągu ostatnich 24 godzin w Niemczech wykryto infekcję koronawirusem u 192 osób. Czterech chorych na Covid-19 zmarło, przez co bilans ofiar śmiertelnych epidemii zwiększył się w tym kraju do 8791.

Instytut im. Roberta Kocha szacuje, że spośród 186 461 osób, u których w Niemczech wykryto koronawirusa, 5090 nadal zmaga się z chorobą. Liczba wyzdrowiałych w ciągu ostatniej doby to ponad 400 osób.





06:25 Wakacje Polaków w czasach koronawirusa

Jak będą wyglądały wakacje Polaków w czasach koronawirusa?

39 proc. badanych nie wie jeszcze, jak spędzi wakacje - wynika z badania Quality Watch zrealizowanego na zlecenie BIG InfoMonitor. Spośród 34 proc. planujących dłuższy letni wypoczynek, 26 proc. chce odpoczywać w kraju, a 8 proc. - za granicą.

06:01 612 nowych ofiar w Brazylii

612 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Brazylii w ciągu ostatniej doby - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia. To trzeci dzień z rzędu, gdy liczba nowych przypadków śmiertelnych nie przekroczyła 1000.

W sumie na Covid-19 w Brazylii zmarły do tej pory 43 332 osoby. Resort zdrowia poinformował też o 17 110 nowych przypadkach zakażenia. Tym samym liczba osób zainfekowanych wzrosła do 867 624.

Brazylia jest drugim po USA krajem na świecie pod względem liczby zakażonych i liczby przypadków śmiertelnych. Według wielu ekspertów, rzeczywista liczba infekcji w tym kraju jest znacznie wyższa.

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro wciąż kwestionuje powagę zagrożenia stwarzanego przez pandemię koronawirusa, co doprowadza do konfliktów z jego przeciwnikami. Szef państwa nadal atakuje gubernatorów stanów, których oskarża o zawyżanie danych dotyczących liczby zachorowań i zgonów z powodu Covid-19 i "trwonienie pieniędzy publicznych" na walkę z "wyolbrzymianym zagrożeniem".

05:43 Nowe dane z Francji

Dziewięć osób zmarło w ciągu ostatniej doby we Francji na Covid-19 - podało ministerstwo zdrowia tego kraju kilka godzin po tym, jak w orędziu do narodu prezydent Emmanuel Macron ogłosił zwycięstwo nad koronawirusem. To piąty dzień z rzędu z liczbą ofiar śmiertelnych poniżej 30.



Resort zdrowia zaznaczył, że najnowszy dobowy bilans, najniższy od połowy marca, dotyczy zmarłych na Covid-19 w szpitalach. Nie obejmuje natomiast zgonów w domach opieki społecznej, których liczba zostanie zaktualizowana we wtorek.



W sumie od początku pandemii we Francji zmarło 29 407 osób zakażonych koronawirusem.



Raport ministerstwa podaje także, że w ciągu ostatniej doby stwierdzono 407 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i obecnie ich całkowita liczba wynosi 157 220.

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo poinformował, że w ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarły w tym stanie 23 osoby.



Oddychamy dziś z głęboką ulgą - mówił. Nazwał liczbę zgonów w stanie Nowy Jork w ciągu ostatniej doby (23 w porównaniu z 32 w poprzednią) "najniższą w historii" pandemii. Najmniej było też - 1657 - pacjentów z koronawirusem w szpitalach.



Gubernator zauważył zarazem, że czasem ludzie umierają z kilku przyczyn, chorując jednocześnie na Covid-19, nowotwory czy na choroby serca.



Zwracając uwagę na "rzeczywiście duży postęp", Cuomo ostrzegał przed lekkomyślnością i samozadowoleniem, powołując się na sytuację w wielu stanach USA i innych krajach, w których po reaktywowaniu gospodarki epidemia znacznie się nasiliła.



W tym kontekście gubernator wyraził zaniepokojenie z powodu przejawów łamania prawa. Mówił o 25 tys. skarg na firmy, które naruszają wymogi związane z ponownym ich otwieraniem, takie jak noszenie maseczek i zachowanie dystansu społecznego.



O nieprzestrzeganiu obowiązujących przepisów gubernator mówił w odniesieniu do uczestników manifestacji, którzy nie zakrywają ust i nosów. Możecie protestować, ale prawo wciąż was obowiązuje - przypominał.



Nasze zachowanie decyduje o wznawianiu działalności gospodarczej. Podczas gdy wszystkie liczby są dobre, może to ulec zmianie w ciągu tygodnia - akcentował, podkreślając, że wszyscy na tym ucierpią, co jest niesprawiedliwe.



Jak dodał gubernator, obowiązkowe zakładanie maseczek jest jednym z powodów, dla których Nowy Jork zmniejszył tempo rozprzestrzeniania koronawirusa od najwyższego do najniższego w kraju. Zaniechanie tego nazwał brakiem szacunku dla medyków i innych pracowników z pierwszej linii frontu, którzy poświęcają się od 100 dni, a niektórzy zmarli w walce z Covid-19.





05:31 Nowe dane z USA

382 osoby zakażone koronawirusem zmarły w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniej doby - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



Tym samym bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA wzrósł do 115 729. W sumie w tym kraju zdiagnozowano 2 093 335 przypadków zakażenia koronawirusem.



Pod względem liczby ofiar śmiertelnych i liczby zakażeń Stany Zjednoczone są najbardziej dotkniętym przez koronawirusa krajem na świecie.





05:20 Ostrzeżenie przed lekceważeniem koronawirusa

"Z niepokojem zauważamy, że coraz więcej osób rezygnuje z masek robiąc zakupy w sklepach, podczas publicznych zgromadzeń (także tych przedwyborczych), w miejscach kultu religijnego. Dystans też przestał już istnieć. Nie każdy korzysta ze środków dezynfekcyjnych czy rękawiczek! To wielki błąd!" - podkreśliła w oświadczeniu prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, Bożena Janicka. Zaapelowała o ostrożność i rozsądek, bo koronawirus nie zniknął.

"To groźny przeciwnik, szczególnie dla osób z obniżoną odpornością, starszych, z "wielochorobowością" (schorzeniami układu krążenia i oddechowego), w procesie leczenia, np. onkologicznego (chemioterapia). Nie dajmy się ponieść źle rozumianej wolności" - wezwała.



Janicka zauważyła, że normalność sprzed epidemii już nigdy nie wróci i należy wypracować teraz nową, bezpieczną dla siebie i innych. "Zakładajmy maseczki w przestrzeniach zamkniętych oraz wszędzie tam, gdzie nie jesteśmy w stanie zachować odpowiedniej odległości od innych. Unikajmy skupisk ludzkich. Zachowujmy higienę, myjmy ręce, nie dotykajmy nimi oczu, ust i nosa. Nie bądźmy lekkomyślni, nie wracajmy do starych nawyków. Nie dajmy się wpędzić w pułapkę bez wyjścia" - przestrzegła.



Prezes PPOZ zaznaczyła, że zachowywanie zasad sanitarnych jest szczególnie ważne zważywszy na przewidywaną przez ekspertów drugą falę epidemii jesienią. "Dbajmy o siebie i innych" - zaapelowała.