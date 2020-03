Kobiety są bardziej odporne na koronawirusa, zapewne dzięki genom i hormonom - taka hipotezę postawił włoski immunolog Alberto Mantovani, cytowany przez media. Jako ważny czynnik wymienił palenie papierosów w pokoleniu starszych mężczyzn.

Immunolog: kobiety są bardziej odporne na koronawirusa / Clemens Bilan / PAP/EPA

Według danych krajowego Instytutu Zdrowia na Covid-19 choruje i umiera więcej mężczyzn niż kobiet. 42 proc. zmarłych według tej statystyki to kobiety.



Z kolei dane z Lombardii wskazują na to, 82 proc. pacjentów na oddziale intensywnej terapii to mężczyźni.



"Generalne dane pokazują, że jest ponad dwukrotna różnica we wskaźniku śmiertelności i ciężkich chorób między mężczyznami a kobietami i nie ulega wątpliwości, że wszechświat kobiecy lepiej wytrzymuje ataki ze strony koronawirusa" - oznajmił immunolog Alberto Mantovani z mediolańskiego szpitala Humanitas w rozmowie z agencją Adnkronos. Jego zdaniem stoi za tym połączenie genów i być może także hormonów. Jak podkreślił, układ odpornościowy kobiet jest znacznie mocniejszy. Przypomniał, że antyciała przekazywane są płodowi przez łożysko.



Zdaniem Mantovaniego przyczyn większej odporności kobiet można też doszukiwać się w genetyce.



Istotne znaczenie ma, podkreślił immunolog, palenie papierosów. Jak przypomniał, poważny przebieg Covid-19 występuje najczęściej u osób powyżej 60 roku życia. A w tej grupie wiekowej pali znacznie więcej mężczyzn niż kobiet - dodał.



Walkę z tym wirusem w przypadku palących mężczyzn włoski naukowiec porównał do startu w maratonie, w którym są oni kilka kilometrów z tyłu.