Rząd ma wnieść do Sejmu projekt ustawy o obniżeniu czynszów dla najemców w galeriach handlowych - ustalili dziennikarze RMF FM. To będzie dużą ulgą dla właścicieli sklepów i dużym problemem dla właścicieli galerii.

W projekcie zostanie wprowadzona zasada, że to właściciele galerii handlowych będą musieli obniżyć swoim najemcom czynsz.

Za okres od połowy marca do końca trwania stanu pandemii ten czynsz ma być obniżony o 80 procent. Potem przez 3 miesiące po ustaniu stanu pandemii ten rabat ma wynosić 50 procent - wylicza dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.

"Bardzo łatwo jest rozdawać cudze pieniądze, bardzo łatwo jest pomagać innym za cudze pieniądze" - ostro komentuje Krzysztof Poznański z Polskiej Rady Centrów Handlowych. To dlatego, że całe to wsparcie dla sklepikarzy w galeriach mają sfinansować właściciele galerii, którzy żadnej rekompensaty za to nie dostaną.

Luzowanie obostrzeń, ale nie wszędzie

Od poniedziałku zostaną złagodzone restrykcje związane z pandemią koronawirusa - ale nie wszędzie. Dotychczasowe obostrzenia zostają utrzymane w pięciu województwach. W jedenastu województwach od poniedziałku nastąpi powrót do hybrydowego nauczania w klasach 1-3. Otwarte tam zostaną także m.in. zakłady fryzjerskie i kosmetyczne.



