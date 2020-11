Od najbliższej soboty hotele w całej Polsce zostaną zamknięte dla turystów. To jednak nie będzie dotyczyło schronisk górskich, prywatnych kwater i mieszkań, wynajmowanych turystom. Taki zapis - jak ustalili dziennikarze RMF FM - znajdzie się w rozporządzeniu, które jeszcze dziś ma opublikować rząd.

Od najbliższej soboty do końca listopada hotele zostają zamknięte dla turystów. Mogą obsługiwać tylko ludzi podróżujących służbowo.

Rząd tłumaczy swoją decyzję głównie ekonomią. Hotele to często duże firmy i powinny przetrwać zamknięcie na turystów - przekonują ministrowie.

Większy problem miałyby małe prywatne kwatery. Dla wielu osób to jedyne źródło utrzymanie.

W prywatnych kwaterach i wynajmowanych dla turystów mieszkaniach nie ma problemu zatrudnionego tam personelu, a co za tym idzie, jest mniejsze ryzyko przenoszenia wirusa - zauważa nasz dziennikarz Krzysztof Berenda. Tak samo jest ze schroniskami.

Zamknięcie prywatnych kwater byłoby tragedią dla ich właścicieli. Mówił o tym na naszej antenie Bartłomiej Bryjak, zakopiański radny i przedsiębiorca.

"To może być gwóźdź do trumny dla wielu przedsiębiorstw branży turystycznej" - powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM Maciejem Pałahickim. Przyznał, że właściciele pensjonatów i kwater na Podhalu z niepokojem patrzą się na święta Bożego Narodzenia, kiedy to w górach rozpoczyna się zimowy sezon. "Jeśli decyzja rządu zostanie przedłużona, będzie to powód do zamykania się" - oświadczył.

O dylemacie: czy zawieszać biznes, czy jednak czekać i starać się utrzymać pracowników, mówili naszemu trójmiejskiemu reporterowi właściciele mniejszych hoteli i pensjonatów nad morzem. W kilku miejscach nasz dziennikarz Kuba Kaługa usłyszał, że przedsiębiorcy oczekują obniżenia kosztów pracy, przynajmniej zwolnienia z ZUS-u, czekają na konkretną pomoc dla ich branży, która - jak mówią - najpewniej przez najbliższe miesiące z kryzysu nie wyjdzie.

Możliwość przyjmowania gości w ramach podróżnych służbowych, jak usłyszeliśmy, nie jest dla nich pocieszeniem, bo rynek podróży służbowych od wiosny mocno się skurczył, firmy ograniczyły tego typu wyjazdy, podróżuje głównie kadra menadżerska, która wybiera duże sieciowe hotele lub obiekty najwyższej jakości.