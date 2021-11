Kończący urzędowanie rząd Czech Andreja Babisza ogłosił stan wyjątkowy, który ma obowiązywać od północy przez 30 dni. Decyzja zapadła na nadzwyczajnym posiedzeniu rządu w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju.

W związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego w Czechach odwołane zostaną m.in. jarmarki świąteczne. Na zdjęciu pracownicy pogotowia ratunkowego transportujący pacjenta chorego na Covid-19 do szpitala w Pradze. / Martin Divisek / PAP/EPA

Szczegóły koronawirusowych obostrzeń przedstawił na konferencji prasowej premier Andrej Babisz oraz minister zdrowia Adam Vojtiech. Pierwotnie stan wyjątkowy miał obowiązywać od północy z soboty na niedzielę. Babisz uznał jednak, że aktualna, pogarszająca się sytuacja epidemiczna jest uzasadnieniem do przyspieszenia wprowadzenia go. Decyzja została przekazana do Izby Poselskiej, która może postanowienie rządu anulować.

Jakie obostrzenia wprowadzają Czechy?

Restauracje, bary i kluby będą zamknięte w godz. od 22 do 5;

Imprezy sportowe i kulturalne będą mogły być organizowane z limitem 1000 osób, które muszą być zaszczepione lub są ozdrowieńcami;

Inne wydarzenia np. uroczystości rodzinne, organizacji społecznych i bale z limitem do 100 osób;

Odwołano również jarmarki bożonarodzeniowe;

Będzie jednak dozwolona tradycyjna sprzedaż choinek oraz karpi;

Pogrzeby będzie można organizować bez ograniczeń;

Zakazana będzie także m.in. sprzedaż alkoholu w przestrzeni publicznej.

Nowe ograniczenia zaczną obowiązywać od godz. 18 w piątek.



Do pracy na oddziałach covidowych będą mogli być kierowani lekarze, personel pielęgniarski i inny personel medyczny z innych szpitali, przychodni i ambulatoriów. Nie wprowadzono obowiązku pracy w szpitalach dla studentów wydziałów szkół medycznych.

Czeski minister zdrowia przyznał, że ma nadzieję, iż wprowadzone obostrzenia pozwolą na uniknięcie całkowitego lockdownu.

254 dni stanu wyjątkowego

Stan wyjątkowy w Czech obowiązywał już wiosną 2020 r. przez 67 dni oraz od 5 października 2020 r. do 11 kwietnia 2021 r. przez 189 dni. Rząd ograniczał wówczas podróże, a także wychodzenie z domów, zamykano także sklepy i szkoły.

W czwartek w Czechach potwierdzono 18 004 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 33 zgony. Wczoraj odnotowano tam niemal 26 tysięcy nowych przypadków. To najwyższy dzienny bilans od początku epidemii w tym kraju. Do tej pory koronawirusem w Czechach zaraziło się łącznie 2 062 064 osób. 32 523 chorych na Covid-19 zmarło.