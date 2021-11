Ostatniej doby wykryto 28 128 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował w Porannej rozmowie w RMF FM Adam Niedzielski. Jak przekazał minister zdrowia, zmarło 497 osób chorych na Covid-19. To najwyższa liczba zgonów w tej fali.

Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie / Wojtek Jargiło / PAP

Dzisiaj mamy mniej więcej ten sam poziom zakażeń co wczoraj. Dokładnie to jest 28 128 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, liczba zgonów też jest stosunkowo wysoka - to jest 497, w tej fali to jest najwyższa liczba zgonów. Te liczby cały czas rosną, w stosunku do poprzedniego tygodnia mamy przyrost, ale jest on stosunkowo niski, bo jesteśmy w okolicach 15-procentowej dynamiki. Wszystko wskazuje na to, że w tym lub przyszłym tygodniu będziemy mieli apogeum tej fali - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Robert Mazurek dopytywał ministra zdrowia o ewentualne wprowadzenie nowych restrykcji. Minister zdrowia stwierdził jednak, że jesteśmy teraz w innej rzeczywistości niż rok temu. Wprowadzenie restrykcji w listopadzie ub. roku nie spowodowało, że było mniej zakażeń. Wiemy w tej chwili, że restrykcje są mało skutecznym środkiem zapobiegania pandemii - stwierdził Adam Niedzielski.