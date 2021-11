Prezydent Czech Milosz Zeman został w wypisany z Centralnego Szpitala Wojskowego w Pradze na własną prośbę - poinformowała rzeczniczka placówki Jitka Zinke. Teraz Zemanem zaopiekuje się na Zamku w Lanach pod Pragą zespół medyczny z prywatnej firmy.

Szpital podkreślił, że Zeman chciał zakończyć hospitalizację i zająć się obowiązkami państwowymi. Odpowiedzialność za opiekę nad stanem zdrowia prezydenta przejęła prywatna firma Senior Home Group należąca do Penta Hospitals CZ.

W razie potrzeby szpital jest gotowa zapewnić prezydentowi zaplecze wyspecjalizowanej placówki medycznej oraz regularne ambulatoryjne badania lekarskie - napisała w komunikacie Zinke.



Przewodniczący kolegium lekarzy, które oceniało stan zdrowia Zemana, rektor Uniwersytetu Karola w Pradze Tomasz Zima poinformował, że prezydentem będzie się opiekować przez 24 godziny na dobę zespół pięciu lub siedmiu pracowników medycznych. W Zamku w Lanach, oficjalnej rezydencji czeskiej głowy państwa, zostały przygotowane specjalne pomieszczenia.

Zeman trafił do szpitala w październiku

10 października karetka przewiozła Zemana do Centralnego Szpitala Wojskowego w Pradze. Początkowo był na oddziale intensywnej opieki medycznej, a następnie na oddziale rehabilitacyjnym. Po przeniesieniu go do standardowego pokoju szpitalnego Zeman zaczął przyjmować gości.



W Centralnym Szpitalu Wojskowym prezydent spędził 46 nocy. Według członka prezydenckiego konsylium, chirurga Pavla Pafka, Zeman ma przewlekłą chorobę wątroby. Cierpi też na neuropatię nóg związaną z cukrzycą.

Według zapowiedzi, w piątek w Lanach prezydent mianuje nowego premiera, którym ma być Petr Fiala.