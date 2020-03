Na nietypowy pomysł wpadły władze występującego w angielskiej Premier League Norwich City. Piłkarze dostali numery telefonów do starszych kibiców klubu i dzwonią do nich w wolnym czasie.

Norwich City / ANDY RAIN / PAP/EPA

O akcji w mediach opowiedział bramkarz klubu, Holender Tim Krul. Każdy z piłkarzy dostał od władz numery telefonów najstarszych kibiców "Kanarków", którzy wykupili karnety. Średnio raz w tygodniu dany zawodnik dzwoni do określonego kibica.

Wszyscy gracze klubu otrzymali listę z numerami telefonów kilkudziesięciu osób starszych. Dzwonimy do nich co tydzień, a jeśli trzeba rozwiązać jakiś problem, to zgłaszamy to do klubu - ­mówi Krul. Najczęściej jest to miła rozmowa o piłce nożnej. Kibicom sprawia to dużą radość - stwierdza.

Sam zawodnik też stwierdza, że te rozmowy sprawiają mu wiele satysfakcji. Mój sąsiad ma 94 lata, a ja ostatnio pomogłem mu w zakupach. Niewielki wysiłek, a wielka przyjemność - podsumowuje.

Norwich City obecnie występuje w angielskiej Premier League. Po 29. rozegranych kolejkach drużyna zajmuje ostatnie, 20. miejsce w tabeli.