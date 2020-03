W ciągu minionej doby liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 zwiększyła się w Hiszpanii o 655 do poziomu 4089 – taką informację przekazało w czwartek przed południem ministerstwo zdrowia w Madrycie. W tym samym czasie liczba zakażonych koronawirusem wzrosła o ponad 8,5 tysiąca.

/ MADRID CITY HALL HANDOUT / PAP/EPA

Resort wskazał, że w ciągu ostatnich 24 godzin liczba zgonów w Hiszpanii była niższa w porównaniu do poprzedniej doby: między wtorkowym a środowym przedpołudniem z powodu koronawirusa zmarło w tym kraju 738 osób.

“Pod względem liczby zmarłych na koronawirusa jesteśmy drugim państwem na świecie, zaś w przypadku liczby zainfekowanych - czwartym" - poinformowało hiszpańskie ministerstwo zdrowia.

Według służb sanitarnych Hiszpanii, w ciągu ostatnich 24 godzin liczba zakażonych nowym wirusem w tym kraju wzrosła z 47 610 do 56 188.

Spośród tych ludzi - jak wynika ze statystyk hiszpańskich służb medycznych - wyzdrowiało dotąd 7015 osób.

Hiszpanie masowo łamią przepisy o kwarantannie

Równocześnie hiszpańskie organy ścigania zastosowały już ponad 124 tysięcy kar, w tym mandatów, wobec obywateli łamiących przepisy stanu zagrożenia.

Do środy zatrzymanych lub aresztowanych zostało ponad 1000 ludzi.

Obowiązujące od 15 marca do 11 kwietnia przepisy o stanie zagrożenia epidemicznego zobowiązują mieszkańców Hiszpanii do pozostania w swoich domach. Opuszczać je można tylko w związku z koniecznością udania się do pracy, zrobienia podstawowych zakupów lub wyjścia do banku. Dopuszczono również krótki spacer z psem.