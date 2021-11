Holenderskie służby medyczne poinformowały, że 61 osób, które przyleciały do Amsterdamu dwoma lotami z RPA, mają potwierdzonego testami koronawirusa. Osoby te przejdą kolejne badania, które na celu mają wykazać, czy chodzi o nowy wariant Omikron.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oświadczyło, że nowy wariant koronawirusa, nazwany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) Omikron, stanowi "wysokie do bardzo wysokiego" ryzyko dla Europy.

WHO podała, że w skali globu odnotowano dotąd nieco poniżej 100 przypadków wariantu Omikron, głównie w RPA i Botswanie. AFP pisze, że wariant ten został także odkryty w Malawi, w Izraelu u osoby, która przybyła z Malawi, w Hongkongu i w Belgii.

Niewykluczone, że teraz nowy wariant koronawirusa dotarł także do Holandii.

Dwa loty z RPA, kilkadziesiąt zakażeń

W Amsterdamie w piątek wieczorem wylądowały dwa samoloty z RPA: z Kapsztadu i Johannesburga. Na ich pokładach było w sumie 600 pasażerów. Wszyscy zostali poddani testom na obecność koronawirusa. Pozytywny wynik otrzymało 61 osób.

Zakażeni zostali umieszczeni w izolacji w hotelu przy lotnisku Schiphol. Przejdą kolejne badania, które mają wykazać, czy koronawirus, którym się zarazili to nowa odmiana Omikron.

Jeszcze wczoraj rząd holenderski zakazał lotów z Afryki Południowej. Zakaz nie dotyczył maszyn, które były już w powietrzu.

Holandia wprowadza nowe obostrzenia

Od niedzieli w Holandii utrzymane zostaną wszystkie wcześniejsze obostrzenia oraz dojdą kolejne.

Nadal trzeba będzie okazywać przepustkę sanitarną przed wejściem do restauracji, kina, klubu lub siłowni.

Jednocześnie wszystkie sklepy, zakłady usługowe oraz imprezy muszą być zamknięte już o godzinie 17.00.

Supermarkety mogą jednak funkcjonować do 20.00.

Zawody sportowe mogą się nadal odbywać, ale bez udziału publiczności.

Rząd zaleca także, aby powstrzymać się z wyjazdami wakacyjnymi oraz pracować w domach.

Nowy wariant koronawirusa – co o nim wiemy

Nowy wariant koronawirusa po raz pierwszy wykryto w Botswanie - następnie zdołał on przedostać się do RPA i Hongkongu. Mowa jest o kilkudziesięciu przypadkach. Nikt nie ma wątpliwości, że takich zakażeń jest więcej, najprawdopodobniej w większości regionów Republiki Południowej Afryki.

Mnogość jego kolców i potencjał do mutacji wywołują poważne zaniepokojenie naukowców.

Dyrektor Centre for Epidemic Response and Innovation prof. Tulio de Oliveira twierdzi, że zawiera on "niezwykłą konstelację mutacji" i są wśród nich te, których wcześniej nie obserwowano.

"Ten wariant nas zaskoczył, zawiera on przeskok ewolucyjny i znacznie więcej mutacji niż mogliśmy oczekiwać" - podkreślił naukowiec, cytowany przez BBC.

Z przedstawionych przez niego informacji wynika, że wykryto w tym wariancie ogółem 50 mutacji, z tego 30 w obrębie kolca, znajdującego się na powierzchni patogenu. Na kolec ten nakierowane są szczepionki przeciwko Covid-19, sam zaś wirus wykorzystuje go do wniknięcia do wnętrza ludzkich komórek.

Podejrzewa się, że mutacje te mogły powstać u jednego pacjenta, u którego zakażenia występowało wyjątkowo długo. U takich chorych wirus dłużej mutuje i jest większe prawdopodobieństwo powstania nowych zmian przydatnych w dalszym atakowaniu ludzi.

Są obawy - stwierdził prof. Richard Lessells z University KwaZulu-Natal w RPA - że taki wirus może mieć większą zdolność transmisji i łatwiej się rozprzestrzeniać między ludźmi. Nie można nawet wykluczyć, że będzie wykazywał się większą zdolnością do ucieczki przed układem odpornościowym.