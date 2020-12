Nerwowe oczekiwanie setek polskich kierowców w brytyjskim Dover. "Stoimy, czekamy, nic się nie dzieje, nie ma testów" - usłyszał o poranku dziennikarz RMF FM od jednego z kierowców, który stoi na autostradzie jeszcze przed wjazdem do miasta.

Korek tirów przed portem w Dover / NEIL HALL / PAP/EPA

Kierowcy kolejną dobę tkwią po brytyjskiej stronie kanału La Manche i czekają na testy na koronawirusa. Negatywny wynik umożliwi im wjazd do Francji i dalej przez Europę do Polski.

Jak twierdzi pan Grzegorz, z którym rozmawiał reporter RMF FM, wygląda na to, że skończyło się na obietnicach. Kierowca wraca towarowym busem i chciał dotrzeć do rodzinnego Braniewa na święta. W ciągu ostatniej doby udało mu się przejechać około pięćdziesięciu metrów. Od innych kierowców słyszał, że kilkaset testów wykonano na lotnisku - zamienionym na tymczasowy parking.

"Człowiek musi siedzieć na 'na czujce'"

Oczekiwanie jest coraz trudniejsze. Coraz gorzej, już wszystko boli, nie można się położyć w samochodzie, bo człowiek musi siedzieć "na czujce", czy podjeżdża, czy nie podjeżdża, czy puszczą, czy nie puszczą - mówi pan Grzegorz. Podkreśla, że jedyna pomoc jaką on dostał to żywność i woda od lokalnych mieszkańców, kupiona przez nich ze zbiórek. Polskie MSZ i brytyjskie władze obiecywały wsparcie, w tym gorące posiłki. Według naszej ambasady na miejscu powinno być pięciu konsulów.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, wczoraj wieczorem konsulowie byli w na autostradzie M20, na lotnisku Manston oraz miejscowości Maidstone, przekazując m.in. wypieki z piekarni.



Kilka tysięcy "uwięzionych" ciężarówek

W Dover, na prowadzącej do tego miasta autostradzie M20, na dawnym lotnisku Manston oraz w innych miejscach hrabstwa Kent w kolejkach stoi kilka tysięcy ciężarówek, z czego znaczna część jest kierowana przez Polaków.

To skutek niedzielnej decyzji władz Francji, które na 48 godzin zamknęły możliwość wjazdu z Wielkiej Brytanii w związku z rozprzestrzeniającą się tam nową odmianą koronawirusa. Wprawdzie od środy przeprawa przez La Manche znów jest możliwa, ale konieczny do tego jest negatywny wynik na obecność koronawirusa, a rozładowanie korków zajmie co najmniej kilka dni.|

Ambasada RP zwróciła się poprzez media społecznościowe, żeby organizacje i osoby, które chcą przekazać pomoc dla kierowców w postaci żywności i innych niezbędnych rzeczy, a mają problemy z ich dostarczeniem, wysłały maila na adres: londyn.konsulat@msz.gov.pl. Uruchomiony został też dyżurny telefon konsularny dla osób potrzebujących: +447825724104.