Polska dołączyła do elitarnego grona państw, które mogą pochwalić się własnym, niezależnym źródłem danych satelitarnych. W sobotę, 6 grudnia pozyskano pierwsze, historyczne zdjęcie wykonane przez satelitę konstelacji PIAST (Polish ImAging SaTellites). To przełomowy moment nie tylko dla polskiej nauki i technologii, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa narodowego i rozwoju krajowych zdolności obserwacyjnych.

Nowa era polskiej niezależności w kosmosie

Projekt PIAST to efekt współpracy czołowych polskich instytucji naukowych i firm technologicznych, z Wojskową Akademią Techniczną na czele. Konstelacja satelitów została wyniesiona na orbitę 28 listopada w ramach misji Transporter-15 realizowanej przez firmę SpaceX. Już kilka dni później, dzięki wysiłkom polskich inżynierów i naukowców, udało się uzyskać pierwsze zdjęcie, które - mimo że wykonane w trakcie testów i przed pełną kalibracją systemu optycznego - stanowi dowód na skuteczność i niezależność polskiego łańcucha technologicznego.

"W sobotę 6 grudnia 2025 r. pozyskano pierwsze, historyczne zdjęcie wykonane przez satelitę konstelacji PIAST (Polish ImAging SaTellites). Tym samym zademonstrowano w warunkach operacyjnych pełną niezależność polskiego łańcucha technologicznego" - podkreślono w oficjalnym komunikacie Wojskowej Akademii Technicznej.

Zdjęcie zostało wykonane przez instrument obserwacji Ziemi opracowany w Polsce, zainstalowany na polskim satelicie i sterowany z centrum kontroli misji zlokalizowanego na terenie kraju. Za dostarczenie instrumentu odpowiadało Centrum Badań Kosmicznych PAN we współpracy ze spółką Scanway SA, natomiast platformę satelitarną przygotowała firma Creotech Instruments SA. W projekt zaangażowane są również Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa oraz spółka PCO SA. Całość przedsięwzięcia jest współfinansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu SZAFIR, zainicjowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Pierwsze zdjęcie

Obraz, który trafił na Ziemię, został wykonany nad północnym Atlantykiem, w trudnych warunkach zachmurzenia i jeszcze przed pełną kalibracją systemu optycznego. "Prezentowane zdjęcie, otrzymane na etapie testów, ma kilkukrotnie niższą rozdzielczość w porównaniu z docelowymi zobrazowaniami i zostało wykonane nad północnym Atlantykiem w warunkach zachmurzenia. Jednak już na tym etapie wiadomo, że cały proces pozyskiwania zobrazowań - z wykorzystaniem polskich technologii oraz pod kontrolą polskich podmiotów - działa. Pełna kalibracja systemu może potrwać kilka miesięcy" - zaznaczono w oficjalnym komunikacie.

To dopiero początek możliwości, jakie otwiera przed Polską konstelacja PIAST. W ramach misji zostanie przetestowane całe spektrum nowoczesnych technologii podwójnego zastosowania, opracowanych w kraju, które mają zapewnić niezależny dostęp do danych satelitarnych zarówno na potrzeby cywilne, jak i wojskowe.

Projekt PIAST to nie tylko zdjęcia. "Wykonywanie zdjęć jest jednym z wielu zaplanowanych eksperymentów. Wyniki tych eksperymentów pozwolą na dopracowanie suwerennych polskich rozwiązań kosmicznych, które będą mogły znaleźć swoje zastosowanie w przyszłych satelitach, również tych przeznaczonych dla Wojska Polskiego" - czytamy w komunikacie.

Wraz z misją Transporter-15 na orbitę trafił również pierwszy wojskowy satelita radarowy w ramach programu MikroSAR, realizowanego przez polsko-fińską firmę ICEYE. Najnowsza generacja tych satelitów dostarcza obrazy radarowe SAR o bardzo wysokiej jakości i rozdzielczości sięgającej 16 cm na piksel. Dodatkowo, poszerzony do 400 km pas obrazowania umożliwia zebranie większej liczby danych podczas jednego przelotu, co znacznie przyspiesza monitorowanie obszarów o strategicznym znaczeniu.