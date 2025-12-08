Polska dołączyła do elitarnego grona państw, które mogą pochwalić się własnym, niezależnym źródłem danych satelitarnych. W sobotę, 6 grudnia pozyskano pierwsze, historyczne zdjęcie wykonane przez satelitę konstelacji PIAST (Polish ImAging SaTellites). To przełomowy moment nie tylko dla polskiej nauki i technologii, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa narodowego i rozwoju krajowych zdolności obserwacyjnych.

Jest pierwsze zdjęcie wykonane przez polskiego satelitę (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Nowa era polskiej niezależności w kosmosie

Projekt PIAST to efekt współpracy czołowych polskich instytucji naukowych i firm technologicznych, z Wojskową Akademią Techniczną na czele. Konstelacja satelitów została wyniesiona na orbitę 28 listopada w ramach misji Transporter-15 realizowanej przez firmę SpaceX. Już kilka dni później, dzięki wysiłkom polskich inżynierów i naukowców, udało się uzyskać pierwsze zdjęcie, które - mimo że wykonane w trakcie testów i przed pełną kalibracją systemu optycznego - stanowi dowód na skuteczność i niezależność polskiego łańcucha technologicznego.

"W sobotę 6 grudnia 2025 r. pozyskano pierwsze, historyczne zdjęcie wykonane przez satelitę konstelacji PIAST (Polish ImAging SaTellites). Tym samym zademonstrowano w warunkach operacyjnych pełną niezależność polskiego łańcucha technologicznego" - podkreślono w oficjalnym komunikacie Wojskowej Akademii Technicznej.

Zdjęcie zostało wykonane przez instrument obserwacji Ziemi opracowany w Polsce, zainstalowany na polskim satelicie i sterowany z centrum kontroli misji zlokalizowanego na terenie kraju. Za dostarczenie instrumentu odpowiadało Centrum Badań Kosmicznych PAN we współpracy ze spółką Scanway SA, natomiast platformę satelitarną przygotowała firma Creotech Instruments SA. W projekt zaangażowane są również Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa oraz spółka PCO SA. Całość przedsięwzięcia jest współfinansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu SZAFIR, zainicjowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.