Brytyjska rodzina królewska jeszcze nigdy nie była tak rozdzielona, jak teraz w czasie walki z koronawirusem - pisze dziennik "Daily Mail". Królowa Elżbieta II z mężem księciem Filipem poddali się izolacji. Są na zamku w Windsorze z kilkoma najbliższymi pracownikami i oglądają telewizję. Jej syn - książę Karol z żoną Kamilą zamieszkał w Birkhall w Szkocji, a wnuk monarchini - książę William z księżną Kate i dziećmi wyjechał do Norfolk.

Królowa Elżbieta II / NEIL HALL / PAP/EPA

Autor: Piotr Jackowski





W miniony czwartek, gdy brytyjski rząd zdał sobie sprawę z rozmiarów zagrożenia epidemią, zdecydowano się na szczególną ochronę rodziny królewskiej. Śmigłowiec przetransportował 93-letnią Elżbietę II i jej 98-letniego męża, księcia Filipa z wiejskiej posiadłości Sandringham w Norfolk do londyńskiego zamku Windsor.

Odesłano do domów 100-osobową służbę Jej Królewskiej Mości. Przy monarchini zostali tylko jej najbliżsi pracownicy, w sumie osiem osób - pisze "Daily Mail". W skład tego "żelaznego zespołu" wchodzą między innymi ulubiony lokaj Paul Whybrew i osobista doradca królowej Angela Kelly.

Paul Whybrew, z racji swojej postury nazywany Dużym Paulem, jest w tak zażyłych relacjach z Elżbietą II, że widywano ich razem, gdy oglądali telewizję. Jak przystało na angielskiego lokaja imponuje też spokojem i opanowaniem. Kilka osób ze swej służby zatrzymał też książę Filip. Ponadto w Windsorze pracują m.in. stajenni opiekujący się końmi.

Z kolei następca tronu książę Karol z żoną Kamilą co najmniej na trzy miesiące zamknęli swoją rezydencję Clarence House w Londynie. Przeprowadzili się do wiejskiej posiadłości w Birkhall w hrabstwie Aberdeenshire w Szkocji. Oboje są już po siedemdziesiątce, ale formalnie nie dotyczy ich zarządzenie władz o obowiązkowej izolacji osób starszych. Tym niemniej Karol i Kamila dobrowolnie wprowadzili w życie te zasady. Pozostaje przy nich niewielki zespół pracowników i policyjną ochroną, ale jak pisze gazeta, książęta stosują zasadę zachowania co najmniej 2-metrowego odstępu od tych osób. Według gazety, Kamila bardzo źle znosi rozłąkę ze swymi wnuczętami. Książę Karol mimo izolacji intensywnie pracuje, włączając się m.in. w prace instytucji charytatywnych, w których zasiada.

Wnuk Elżbiety II książę William wraz z księżną Kate i dziećmi zamieszkali natomiast w wiejskiej posiadłości Anmer Hall w angielskim Norfolk. Jest tam duży park, w którym mogą bawić się dzieci: 6-letni Jerzy, 4-letnia Charlotte i niespełna 2-letni Ludwik.

William i Kate również wprowadzili ograniczenia, jeśli chodzi o kontakty z rodziną. Jednocześnie - ze względu na wiek - są teraz na pierwszej linii propagandowej walki z epidemią. Dlatego odwiedzają m.in. lekarzy i ratowników.