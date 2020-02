Hotel w austriackim Innsbrucku został objęty kwarantanną po tym, jak u pochodzącej z Włoch recepcjonistki stwierdzono koronawirusa. Nikt nie może wejść do budynku ani go opuszczać. "Chcemy mieć pewność, że wirus nie będzie się rozchodził" – mówi minister spraw wewnętrznych Austrii Karl Nehammer. Jednocześnie zapewnia, że nie ma powodów do paniki.

