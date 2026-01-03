Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę rano nowe ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Alerty obejmują kilka regionów Polski. Sprawdź, gdzie warunki pogodowe mogą być szczególnie trudne.

  • IMGW wydał nowe ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi.
  • Alerty I stopnia przed śniegiem obowiązują dziś od 10:00 do 22:00 w części województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.
  • Ostrzeżenia I stopnia utrzymują się także w części województw pomorskiego i dolnośląskiego.
  • Alerty II stopnia dotyczą północno-zachodniego Pomorza i północno-wschodniej części zachodniopomorskiego - tam śniegu może spaść nawet 30-40 centymetrów, ostrzeżenia ważne do nocy z soboty na niedzielę.
  • Ostrzeżenia I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi obowiązują w południowych częściach województw: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego oraz fragmentach zachodniopomorskiego i pomorskiego.
Nowe ostrzeżenia IMGW dla zachodniej Polski

W sobotę rano IMGW ogłosił ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego. Alerty będą obowiązywać od godziny 10:00 do 22:00. 

Synoptycy prognozują, że w tym czasie pokrywa śnieżna może wzrosnąć nawet o 10-15 centymetrów.

Silne opady i zawieje również na północy i południu

Nadal aktualne pozostają ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części województwa pomorskiego i dolnośląskiego. Z kolei dla północno-zachodniego Pomorza oraz północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego obowiązują alerty II stopnia. W tych regionach przewidywane są przelotne, ale intensywne opady śniegu, które mogą zwiększyć pokrywę śnieżną nawet o 30-40 centymetrów. Ostrzeżenia te będą obowiązywać do nocy z soboty na niedzielę.

Zawieje i zamiecie śnieżne - gdzie uważać?

IMGW przypomina także o ostrzeżeniach I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Dotyczą one południowych części województw: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, a także fragmentów zachodniopomorskiego i pomorskiego. Na tych terenach spodziewane są silne podmuchy wiatru - średnia prędkość do 35 km/h, w porywach nawet do 70 km/h - które w połączeniu z opadami śniegu mogą znacznie ograniczyć widoczność i utrudnić warunki na drogach. Te alerty będą obowiązywać do godziny 18:00 w sobotę.

Co oznaczają stopnie ostrzeżeń?

Ostrzeżenie I stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia to realne ryzyko dużych strat materialnych i poważnego zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców.

 