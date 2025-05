19:45

Orkiestry schodzą z placu Świętego Piotra. Dzwony nadal biją.

19:39

Papież Leon XIV wygłosił błogosławieństwo Urbi et Orbi. Następnie pomachał do wiernych i odszedł, a drzwi balkonu się zamknęły.

19:38

"Gratulacje dla kardynała Roberta Francisa Prevosta, który właśnie został wybrany papieżem. To wielki zaszczyt wiedzieć, że jest on pierwszym amerykańskim papieżem" — napisał na portalu Truth Social prezydent USA Donald Trump.

19:30

Zło nie zwycięży, wszyscy jesteśmy w rękach Boga; bez lęku, zjednoczeni, kroczymy naprzód - mówi papież Leon XIV.

19:27

Niech pokój będzie z wami wszystkimi - to pierwsze słowa papieża Leona XIV. Chciałbym, żeby pozdrowienie pokoju trafiło do naszych serc, by dotarło do waszych rodzin, do wszystkich osób, gdziekolwiek są, do wszystkich narodów, na całą Ziemię. Niech pokój będzie z wami - mówił wśród ogromnego aplauzu nowy papież.

Dodał: "To jest pokój Chrystusa zmartwychwstałego, pokój bezbronny i taki, który rozbraja, pokorny i wytrwały. Pochodzi od Boga, który kocha nas wszystkich, bezwarunkowo". Leon XIV oddał również hołd papieżowi Franciszkowi.

Jesteśmy wszyscy w rękach Boga i dlatego bez strachu, zjednoczeni, ręka w rękę z Bogiem i między nami idziemy naprzód - podkreślił.

Nowy biskup Rzymu powiedział, że świat potrzebuje światła Chrystusa. Ludzkość potrzebuje go jako pomostu, by dotarł do niej Bóg i jego miłość. Pomóżcie nam i wy, i sobie nawzajem budować mosty przez dialog, spotkanie - jednocząc się, by być jednym ludem, zawsze w pokoju - prosił papież.

19:25

Robert Prevost został nowym biskupem Rzymu. Jako papież Leon XIV wygłosi teraz błogosławieństwo Urbi et Orbi.

19:23

Robert Francis Prevost jest pierwszym papieżem pochodzącym ze Stanów Zjednoczonych. Jako 267. Ojciec Święty będzie przewodził Kościołowi katolickiemu, który ma 1,4 miliardów wiernych na całym świecie.

69-letni Prevost urodził się w Chicago.

Ma on również peruwiański paszport i od 2015 roku także peruwiańskie obywatelstwo.

"Postrzegam siebie jako misjonarza. Moim powołaniem, jak każdego chrześcijanina, jest być misjonarzem i głosić słowo Boże, gdzie tylko się znajduję" - powiedział w jednym z wywiadów.

19:13

Nowym papieżem został Amerykanin Robert Prevost. Przyjął imię Leon XIV.

19:12

Kard. Dominique Mamberti wyszedł na balkon.

Moment ogłoszenia nowego papieża / EPA/ETTORE FERRARI / PAP/EPA

19:08

Tłumy wiernych nadal oczekują na wyjście nowego papieża. Wciąż nie wiadomo, kto został następcą św. Piotra. Watykaniści mówią, że faworytem jest Włoch Pietro Parolin.

19:02

Drzwi balkonu wciąż pozostają zamknięte, ale jak informują nasi specjalni wysłannicy Michał Krasoń i Tomasz Staniszewski, już za kilkanaście minut powinniśmy dowiedzieć się, kto został nowym papieżem.

18:58

Vatican News informuje, że takich tłumów wiernych nie było podczas poprzednich konklawe!