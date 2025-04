Izba Apelacyjna Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze podjęła decyzję o uchyleniu nakazów aresztowania wydanych wobec premiera Izraela, Benjamina Netanjahu, oraz byłego ministra obrony, Joawa Galanta. Informację tę przekazał "Jerusalem Post", zaznaczając, że wcześniej nakazy zostały wydane przez niższą izbę Trybunału w listopadzie 2024 roku.

Izba Apelacyjna Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze uchyliła nakaz aresztowania wobec premiera Izraela Benjamina Netanjahu / MOTI KIMCHI/AFP/East News / East News

Kontrowersje wokół tej sprawy rozpoczęły się, gdy Izba Przygotowawcza MTK oskarżyła Netanjahu i Galanta o celowe pozbawienie ludności Strefy Gazy podstawowych środków do życia, takich jak żywność, woda, lekarstwa, materiały medyczne, paliwo i energia elektryczna. W tym samym czasie, nakaz aresztowania objął również dowódcę Hamasu, Mohammeda Deifa, oskarżonego o zbrodnie wojenne.

Decyzja Izby Apelacyjnej o uchyleniu nakazów aresztowania wynika z konieczności pełnego rozpatrzenia zastrzeżeń Izraela dotyczących jurysdykcji MTK. Wcześniej, Izba Przygotowawcza zdecydowała o mocy nakazów aresztowania, pomimo niezałatwionych kwestii jurysdykcyjnych, co teraz zostało uznane za niezgodne z prawem.

To oznacza, że sprawa przeciwko izraelskim politykom zostaje "zamrożona" do czasu dalszych przesłuchań, co może znacząco wydłużyć cały proces. "Jerusalem Post" podkreśla, że pierwotny wyrok MTK był w Izraelu odbierany jako duża porażka sądowa z poważnymi konsekwencjami na wielu płaszczyznach, w tym dyplomatycznych, politycznych i gospodarczych.

Izrael nie ratyfikował Statusu Rzymskiego

Przypomnijmy, że Izrael, podobnie jak niektóre inne państwa, w tym USA czy Rosja, nie uznaje jurysdykcji MTK, nie ratyfikując Statutu Rzymskiego, który jest podstawą działania Trybunału. Palestyna jest jednak stroną tego traktatu, co pozwalało MTK badać domniemane zbrodnie na terytoriach palestyńskich.

MTK, działający od 2002 roku, ma za zadanie sądzić osoby fizyczne oskarżane o najcięższe przestępstwa międzynarodowe, w tym zbrodnie ludobójstwa, przeciwko ludzkości i wojenne. Warto zauważyć, że Netanjahu był pierwszym liderem państwa demokratycznego, objętym nakazem aresztowania przez Trybunał.

Zbrojne skrzydło palestyńskiego Hamasu, Brygady Al-Kasama, potwierdziło w styczniu śmierć swojego przywódcy Mohammeda Deifa; Izraelskie Siły Obronne poinformowały, że zlikwidowały Deifa już w lipcu 2024 roku.