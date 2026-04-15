Przedstawiciele USA i Iranu zgodzili się na kolejną rundę rozmów o zakończeniu wojny. Daty ani miejsca spotkania jeszcze nie ustalono - podał w środę "The Wall Street Journal". Nie nastąpi to raczej przed 18 kwietnia - ze względu na zaplanowane wizyty premiera Pakistanu. Państwa regionu naciskają na USA, by przedłużyły wygasające w przyszłym tygodniu zawieszenie broni.

Trump we wtorek powiedział, że do spotkania z delegacją Iranu może dojść wkrótce w Islamabadzie. / FAROOQ NAEEM/AFP/East News / East News

Według "urzędników zaznajomionych ze sprawą", na których powołuje się "The Wall Street Journal", regionalni mediatorzy naciskają na przedłużenie rozejmu i zorganizowanie drugiej tury rozmów, ale "postępy są powolne", zarówno jeśli chodzi o zbliżenie stanowisk negocjacyjnych, jak i ustalenie szczegółów spotkania.

Obie strony miały zgodzić się spotkać, lecz nie ustalono jeszcze miejsca ani daty - podał "WSJ".

Kiedy rozmowy USA-Iran?

Agencja Reutera poinformowała, powołując się na amerykańskiego oficjela, że USA "formalnie jeszcze nie zgodziły się" na przedłużenie dwutygodniowego rozejmu, który wygasa w przyszły wtorek. We wtorek prezydent Donald Trump powiedział "The New York Post", że miejscem spotkania prawdopodobnie nie będzie Pakistan, ale pół godziny później zmienił już zdanie, twierdząc, że do kolejnego spotkania może dojść w Islamabadzie w ciągu najbliższych dwóch dni.

Ten termin wydaje się mało prawdopodobny według "WSJ". Pakistański premier Shehbaz Sharif odwiedzi Arabię Saudyjską, Katar i Turcję w dniach 15-18 kwietnia, a do negocjacji raczej nie dojdzie przed zakończeniem tej wizyty.

Esmail Baghaei, rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powiedział podczas briefingu dla dziennikarzy, że w środę kraj ten gościć będzie delegację z Pakistanu "w ramach kontynuacji rozmów w Islamabadzie".

Trump: Wojna bliska zakończenia

Trump we wtorek w wywiadzie dla telewizji Fox News oświadczył, że "wojna jest bliska zakończenia", lecz jednocześnie ponowił groźby zniszczenia elektrowni i mostów w Iranie, jeśli nie dojdzie do porozumienia. Jak ocenił, siły USA mogłyby to zrobić w ciągu godziny.