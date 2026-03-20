W związku z pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, polski rząd podjął decyzję o natychmiastowej ewakuacji wszystkich żołnierzy z Iraku. Operacja została przeprowadzona w ścisłej współpracy z sojusznikami z NATO. Większość personelu jest już w kraju lub w drodze do Polski, a część przebywa obecnie w Jordanii, gdzie kontynuowana jest działalność kontyngentu.
- Polski Kontyngent Wojskowy został całkowicie ewakuowany z Iraku.
- Decyzja o relokacji zapadła po analizie zagrożeń i sytuacji operacyjnej w regionie.
- Ewakuacja odbyła się w porozumieniu z sojusznikami z NATO.
W ostatnich tygodniach sytuacja na Bliskim Wschodzie uległa gwałtownemu pogorszeniu. Narastające napięcia, wzrost liczby incydentów zbrojnych oraz rosnące zagrożenie dla personelu wojskowego sprawiły, że polskie władze zdecydowały się na podjęcie kroków. Po szczegółowej analizie uwarunkowań operacyjnych oraz potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa żołnierzy, zapadła decyzja o natychmiastowej relokacji Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Iraku.
O decyzji poinformował szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz we wpisie na platformie X.