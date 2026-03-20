W związku z pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, polski rząd podjął decyzję o natychmiastowej ewakuacji wszystkich żołnierzy z Iraku. Operacja została przeprowadzona w ścisłej współpracy z sojusznikami z NATO. Większość personelu jest już w kraju lub w drodze do Polski, a część przebywa obecnie w Jordanii, gdzie kontynuowana jest działalność kontyngentu.

  • Polski Kontyngent Wojskowy został całkowicie ewakuowany z Iraku.
  • Decyzja o relokacji zapadła po analizie zagrożeń i sytuacji operacyjnej w regionie.
  • Ewakuacja odbyła się w porozumieniu z sojusznikami z NATO.
  • Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W ostatnich tygodniach sytuacja na Bliskim Wschodzie uległa gwałtownemu pogorszeniu. Narastające napięcia, wzrost liczby incydentów zbrojnych oraz rosnące zagrożenie dla personelu wojskowego sprawiły, że polskie władze zdecydowały się na podjęcie kroków. Po szczegółowej analizie uwarunkowań operacyjnych oraz potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa żołnierzy, zapadła decyzja o natychmiastowej relokacji Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Iraku.

O decyzji poinformował szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz we wpisie na platformie X.

Współpraca z sojusznikami i sprawna ewakuacja

Cały proces ewakuacji został przeprowadzony w ścisłej współpracy z sojusznikami z NATO. Dzięki wspólnym działaniom i koordynacji, udało się sprawnie i bezpiecznie przetransportować polskich żołnierzy oraz pracowników cywilnych. Większość personelu wojskowego jest już w Polsce lub w drodze do kraju. Część kontyngentu została tymczasowo przeniesiona do Jordanii, co pozwala na utrzymanie ciągłości działań PKW w regionie i szybkie reagowanie na zmieniającą się sytuację.

Priorytetem całej operacji była ochrona życia i zdrowia polskich żołnierzy oraz pracowników cywilnych. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych koordynowało wszystkie działania związane z ewakuacją, dbając o każdy szczegół logistyczny i operacyjny. Dzięki temu operacja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń, a wszyscy żołnierze są bezpieczni.

Rzecznik prasowy DORSZ ppłk. Jacek Goryszewski przekazał, że w ramach ewakuacji polskich żołnierzy z Iraku do Polski trafiło lub jest w drodze do kraju ponad stu z nich. Kilkudziesięciu żołnierzy jest w Jordanii lub w drodze do niej, by kontynuować swoją misję w ramach kontyngentu.