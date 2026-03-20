Współpraca z sojusznikami i sprawna ewakuacja

Cały proces ewakuacji został przeprowadzony w ścisłej współpracy z sojusznikami z NATO. Dzięki wspólnym działaniom i koordynacji, udało się sprawnie i bezpiecznie przetransportować polskich żołnierzy oraz pracowników cywilnych. Większość personelu wojskowego jest już w Polsce lub w drodze do kraju. Część kontyngentu została tymczasowo przeniesiona do Jordanii, co pozwala na utrzymanie ciągłości działań PKW w regionie i szybkie reagowanie na zmieniającą się sytuację.

Priorytetem całej operacji była ochrona życia i zdrowia polskich żołnierzy oraz pracowników cywilnych. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych koordynowało wszystkie działania związane z ewakuacją, dbając o każdy szczegół logistyczny i operacyjny. Dzięki temu operacja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń, a wszyscy żołnierze są bezpieczni.

Rzecznik prasowy DORSZ ppłk. Jacek Goryszewski przekazał, że w ramach ewakuacji polskich żołnierzy z Iraku do Polski trafiło lub jest w drodze do kraju ponad stu z nich. Kilkudziesięciu żołnierzy jest w Jordanii lub w drodze do niej, by kontynuować swoją misję w ramach kontyngentu.