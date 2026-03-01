Tankowce transportujące ropę i gaz masowo wstrzymują się z przeprawą przez cieśninę Ormuz – informuje agencja Bloomberg. Sytuacja zaostrzyła się po atakach USA i Izraela na cele w Iranie, po których irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła zakaz przepływu jednostek przez strategiczny szlak wodny łączący Zatokę Perską z Morzem Arabskim i Oceanem Indyjskim. Donald Trump ostrzegł Iran, by powstrzymał się przed nadmierną odpowiedzią na atak USA, grożąc, że w odwecie Stany Zjednoczone "uderzą z siłą, jakiej nigdy wcześniej nie widziano". Teheran potwierdził w niedzielę śmierć ajatollaha Alego Chameneiego i innych ważnych urzędników. Najnowsze informacje z Bliskiego Wschodu znajdziesz w naszej relacji minuta po minucie.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz: "Wiemy, że irański wywiad jest aktywny w Europie".
Szef niemieckiego rządu dodał, że nie ma informacji o bezpośrednim zagrożeniu dla RFN.
Dowództwo Centralne USA (CENTCOM): podczas operacji "Epicka Furia" wymierzonej przeciwko irańskiemu reżimowi zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a pięciu zostało poważnie rannych.
Irańska korweta klasy Jamaran została trafiona przez siły USA na początku operacji Epic Fury. "Okręt obecnie tonie na dno Zatoki Omańskiej przy nabrzeżu w Chah Bahar" - informuje w komunikacie CENTCOM.