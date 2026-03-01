Tankowce transportujące ropę i gaz masowo wstrzymują się z przeprawą przez cieśninę Ormuz – informuje agencja Bloomberg. Sytuacja zaostrzyła się po atakach USA i Izraela na cele w Iranie, po których irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła zakaz przepływu jednostek przez strategiczny szlak wodny łączący Zatokę Perską z Morzem Arabskim i Oceanem Indyjskim. Donald Trump ostrzegł Iran, by powstrzymał się przed nadmierną odpowiedzią na atak USA, grożąc, że w odwecie Stany Zjednoczone "uderzą z siłą, jakiej nigdy wcześniej nie widziano". Teheran potwierdził w niedzielę śmierć ajatollaha Alego Chameneiego i innych ważnych urzędników. Najnowsze informacje z Bliskiego Wschodu znajdziesz w naszej relacji minuta po minucie.

16:30

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz: "Wiemy, że irański wywiad jest aktywny w Europie".

Szef niemieckiego rządu dodał, że nie ma informacji o bezpośrednim zagrożeniu dla RFN.

16:12

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM): podczas operacji "Epicka Furia" wymierzonej przeciwko irańskiemu reżimowi zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a pięciu zostało poważnie rannych. 

15:58

Irańska korweta klasy Jamaran została trafiona przez siły USA na początku operacji Epic Fury. "Okręt obecnie tonie na dno Zatoki Omańskiej przy nabrzeżu w Chah Bahar" - informuje w komunikacie CENTCOM.

15:45

Amerykański lotniskowiec USS Abraham Lincoln został w niedzielę zaatakowany czterema pociskami balistycznymi - poinformował w oświadczeniu Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu.

15:30

Od niedzieli, od godz. 17.00 uruchomiona zostanie dodatkowa infolinia dla Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie - przekazał w niedzielę rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Przedstawiciel resortu przekazał, że infolinia działać będzie pod numerem: +48 22 523 88 80. Dodał, że dzięki niej polscy obywatele będą mogli uzyskać aktualne informacje.

15:15

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian poinformował w niedzielę w telewizyjnym oświadczeniu, że Rada Przywódcza rozpoczęła prace. Organ ten będzie tymczasowo zastępować przywódcę duchowego i politycznego Iranu Alego Chameneia, który został w sobotę zabity w amerykańsko-izraelskim ataku.

Rada Przywódcza jest tymczasowym organem powoływanym w celu wykonywania obowiązków najwyższego przywódcy, gdy stanowisko to jest nieobsadzone lub gdy sprawujący je duchowny nie może wykonywać swoich powinności.

14:59

Dziewięć osób zginęło, a 28 zostało rannych w wyniku irańskiego ataku rakietowego na miasto Bet Szemesz w środkowym Izraelu, położone kilkanaście kilometrów od Jerozolimy.

14:17

W niedzielę odbędzie się pilna narada ministrów spraw zagranicznych kilku państw Zatoki Perskiej w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie - poinformowała katarska telewizja Al-Dżazira. Spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym.

W naradzie mają uczestniczyć szefowie dyplomacji państw należących do Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Zrzesza ona Arabię Saudyjską, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

W kilku z nich spadły irańskie pociski wystrzelone w odwecie za naloty USA i Izraela.

14:10

Co najmniej sześć osób zginęło, a 23 odniosły obrażenia na skutek irańskiego ataku rakietowego w mieście Bet Szemesz w środkowym Izraelu, kilkanaście kilometrów od Jerozolimy - poinformowały izraelskie służby ratunkowe, cytowane przez portal Times of Israel.

Dwie osoby ranne są w stanie ciężkim.

14:00

Izraelska armia poinformowała o śmierci 40 wysokich rangą przedstawicieli władz Iranu, w tym ajatollaha Alego Chameneia, oraz o zniszczeniu połowy irańskich zapasów rakiet. Ataki, prowadzone wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, mają być kontynuowane do osiągnięcia wyznaczonych celów.

13:35

Nie ma informacji o poszkodowanych polskich obywatelach w regionie Bliskiego Wschodu - przekazał w niedzielę rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Zaznaczył, że przebywającym w regionie Polakom MSZ rekomenduje - w miarę możliwości i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa - rozważenie opuszczenia go drogą inną niż lotnicza.

13:24

Rzeczniczka rządu Francji Maud Bregeon oświadczyła w niedzielę, że Paryż może jedynie przyjąć z zadowoleniem śmierć najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu.

Ajatollah Chamenei był krwawym dyktatorem, który (...) był odpowiedzialny ostatnio za śmierć tysięcy cywilów w swoim kraju i w regionie - powiedziała, dodając, że teraz naród irański powinien decydować o swoim losie.

Maud Bregeon zauważyła, że nie można obecnie przewidzieć skutków operacji amerykańsko-izraelskiej wobec Iranu, w tym dla stabilności regionu.

12:54

Według Bloomberga, choć cieśnina Ormuz formalnie pozostaje otwarta, wielu właścicieli tankowców zdecydowało się na wstrzymanie rejsów, a statki gromadzą się zarówno u wejścia, jak i wyjścia z Ormuzu. Rozmówcy agencji podkreślają, że ostrzeżenie Iranu jest traktowane jak faktyczne zamknięcie tego kluczowego szlaku.

Cieśnina Ormuz to jeden z najważniejszych punktów naftowych na świecie - codziennie przepływa przez nią od 20 do 33 proc. światowego transportu morskiego ropy oraz znaczna część gazu ziemnego. To jedyna droga morska dla eksportu surowców z Iranu, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Kuwejtu i Iraku.

Dane firmy Kpler wskazują, że w 2025 roku przez Ormuz przepływało ponad 14 mln baryłek ropy dziennie, z czego trzy czwarte trafiało do Chin, Indii, Japonii i Korei Południowej. Chiny, druga gospodarka świata, pozyskują z tego szlaku połowę importowanej ropy - podaje CNBC.

Możliwości przekierowania transportu są ograniczone. Arabia Saudyjska i ZEA dysponują alternatywnymi rurociągami, jednak ich łączna przepustowość to zaledwie 16-17 proc. średniego ruchu przez cieśninę.

W efekcie napięć ceny ropy na światowych giełdach wzrosły w weekend nawet o 12 proc. w porównaniu z piątkowym wieczorem - informuje Bloomberg.

12:05

12:04

Gościem Radia RMF24 był ekonomista i analityk z Akademii WSB Marek Zuber. Rozmowa dotyczyła gospodarczych skutków ataku na Iran, zwłaszcza możliwego wzrostu cen ropy (nawet o 10-15 proc.) i znaczenia Cieśniny Ormuz dla światowych rynków. Ekspert ocenił, że reakcja giełd powinna być ograniczona, a mimo rekordowego globalnego zadłużenia nie grozi nam w najbliższym czasie finansowa katastrofa, choć część krajów może mieć problemy.

11:35

Irańskie media informują o kolejnej ofierze sobotnich ataków USA i Izraela. To szef wywiadu policji irańskiej generał Golamreza Rezaian.

11:23

Prezydent Rosji Władimir Putin skomentował śmierć najwyższego przywódcy duchownego Iranu Alego Chameneia. Polityk określił ją jako "cyniczne morderstwo".

11:00

Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey, którego cytuje portal The Independent, poinformował, że Iran wystrzelił dwa pociski w kierunku Cypru. Na wyspie znajdują się brytyjskie bazy wojskowe.

Jesteśmy prawie pewni, że nie były one wymierzone w nasze bazy - powiedział Healey, dodając, że pokazuje to, jak "bezładny" jest irański odwet.

Minister wskazał, że 300 brytyjskich żołnierzy znajdowało się w pobliżu celów, które Iran ostrzeliwał w Bahrajnie. Część wojskowych miała znajdować się w odległości kilkuset metrów od nalotów rakietowych.

10:56

"Atak Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran (...) jest koniecznym aktem odstraszającym wobec reżimu, który jest największym promotorem terroryzmu na świecie" - pisze "Wall Street Journal".

10:43

Omański port Dukm (Duqm) został w niedzielę zaatakowany przez dwa drony; zaatakowano również tankowiec w cieśninie Ormuz kilka kilometrów od omańskiej półeksklawy Musandam - poinformowała Omańska Agencja Państwowa. 

Ministerstwo spraw wewnętrznych Omanu podało, że podjęto działania w związku z niewielkim pożarem, do którego doszło w strefie przemysłowej po upadku fragmentów strąconej rakiety.

W ataku na tankowiec Skylight płynący pod banderą Palau rannych zostało czterech marynarzy. Całą 20-osobową załogę składającą się z Indusów i Irańczyków ewakuowano.

Nie jest na razie jasne, kto zaatakował tankowiec, ale - jak przypomniała agencja AP - Iran zagroził wcześniej, że uderzy w statki płynące przez cieśninę Ormuz po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran.

10:31

10:06

Gościem Radia RMF 24 był prof. Przemysław Osiewicz z UAM w Poznaniu, ekspert od tematyki bliskowschodniej. Komentując sytuację w Iranie po atakach USA i Izraela, wskazał na możliwy chaos i walkę o władzę wśród Strażników Rewolucji, ryzyko dalszej eskalacji militarnej oraz niepewność co do masowych protestów. Podkreślił, że realna zmiana systemowa może nastąpić jedynie w wyniku wewnętrznego podziału w reżimie.

10:05

09:32

Naczelnym dowódcą irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) został były minister obrony i spraw wewnętrznych Iranu gen. Ahmad Wahidi - podał w niedzielę irański dziennik "Hamszahri", cytowany przez Reutersa. Dotychczasowy szef IRGC zginął w ataku Izraela i USA.

Wahidi był ministrem obrony w latach 2009-2013, a w latach 2021-2024 ministrem spraw wewnętrznych. Od grudnia ubiegłego roku piastował stanowisko zastępcy dowódcy Strażników Rewolucji.

Jest objęty sankcjami Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

09:21

09:19

Prezydent USA Donald Trump egzekwuje czerwone linie wyznaczone Iranowi, przeciwdziałając zagrożeniom dla swojego kraju w sposób, na który nie zdecydowali się jego demokratyczni poprzednicy Barack Obama i Joe Biden - ocenił w komentarzu redakcyjnym amerykański dziennik "Wall Street Journal".

"Atak Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran (...) jest koniecznym aktem odstraszającym wobec reżimu, który jest największym promotorem terroryzmu na świecie" - skomentowała gazeta.

09:06

Setki osób szturmowały w niedzielę konsulat Stanów Zjednoczonych w portowym mieście Karaczi w Pakistanie po śmierci irańskiego przywódcy Chameneia - poinformowała agencja AP za pakistańską policją. 

Zginęła co najmniej osoba, kilka odniosło obrażenia.

08:46

Wbrew oficjalnym deklaracjom o dążeniu do pokoju, przywódca Arabii Saudyjskiej Muhammad ibn Salman miał prywatnie namawiać prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa do uderzenia na Iran - ujawnia "Washington Post".

08:31

Irak ogłosił w niedzielę trzydniową żałobę po śmierci najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu Alego Chameneia w atakach USA i Izraela na ten kraj.

"Z głębokim smutkiem składamy kondolencje szlachetnemu narodowi Iranu i całemu światu muzułmańskiemu" po śmierci Chameneia w trakcie "aktu rażącej agresji" - oświadczył rzecznik rządu Basem al-Awadi, ogłaszając żałobę.

08:19

08:12

08:07

Wspólny atak USA i Izraela na członka OPEC, Iran, grozi poważnymi zakłóceniami w dostawach ropy na Bliskim Wschodzie, które w najgorszym przypadku mogą wywołać globalną recesję gospodarczą - pisze CNBC.

Iran jest czwartym co do wielkości producentem ropy w OPEC, z nieco ponad 3 milionami baryłek dziennie w styczniu. Islamska Republika dzieli linię brzegową z Cieśniną Ormuz, najważniejszą na świecie drogą wodną dla globalnego handlu ropą.

07:55

Szef sztabu generalnego sił zbrojnych Iranu Abdulrahim Musawi oraz minister obrony Aziz Nasir Zadeh zginęli w ataku powietrznym - poinformowała w niedzielę irańska telewizja państwowa, cytowana przez agencję Associated Press.

07:26

Antyamerykańscy demonstranci usiłują szturmować teren ambasady USA w Bagdadzie po śmierci przywódcy Iranu - przekazała w niedzielę rano agencja AFP, powołując się na źródło w irackich siłach bezpieczeństwa.

"Ich próby były dotąd udaremniane, ale nadal starają się przebić się przez kordon sił bezpieczeństwa" - poinformowało źródło AFP.

07:23

Proces przekazania władzy w Iranie po śmierci ajatollaha Alego Chameneia rozpocznie się w niedzielę - oświadczył sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani.

"Wkrótce zostanie sformowana tymczasowa rada przywódcza. Do czasu wyboru przyszłego przywódcy odpowiedzialność przejmą prezydent (Masud Pezeszkian), szef władzy sądowniczej (Golamhosejn Mohseni Edżei) oraz jeden z prawników Rady Strażników" - oznajmił Laridżani.

Dodał, że rada przywódcza powstanie "jak najszybciej".

07:19

07:10

07:09

"Iran właśnie oświadczył, że uderzy dziś bardzo mocno, mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. LEPIEJ, ŻEBY TEGO NIE ROBILI, BO JEŚLI TO ZROBIĄ, UDERZYMY W NICH Z SIŁĄ, JAKIEJ NIGDY WCZEŚNIEJ NIE WIDZIANO! Dziękuję za uwagę!" - napisał Trump w nocnym wpisie na platformie społecznościowej Truth Social.

Jest to reakcja na zapowiedź irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) o srogiej zemście za zabicie Chameneia i innych przywódców kraju. Irańskie siły ogłosiły atak na 27 amerykańskich baz na Bliskim Wschodzie.

We wcześniejszym wywiadzie dla stacji CBS Trump powiedział, że spodziewał się mocniejszego odwetu Iranu, niż to, co widział do tej pory. Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) informowało o braku ofiar po stronie amerykańskiej i jedynie niewielkich zniszczeniach mienia.