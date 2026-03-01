Co najmniej trzy osoby, w tym domniemany sprawca, zginęły w wyniku strzelaniny w popularnym barze Buford's w centrum Austin, w stanie Teksas. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę, w tętniącej życiem dzielnicy rozrywkowej miasta.

Strzelanina w barze w Teksasie: sprawca zastrzelony przez policję, są ofiary śmiertelne i ranni / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Jak poinformowała szefowa policji w Austin, Lisa Davis, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o strzelaninie około godziny 1:39 w nocy lokalnego czasu.

Po przybyciu na miejsce, policjanci zastali mężczyznę uzbrojonego w broń palną. Trzech funkcjonariuszy otworzyło ogień, zabijając podejrzanego.

Dzięki dużej liczbie patroli w okolicy, służby mogły natychmiast zareagować.

Na miejscu zginęły trzy osoby, a 14 zostało rannych. Trzy z nich są w stanie krytycznym i przebywają w szpitalu. Szef służb ratunkowych, Robert Luckritz, podkreślił, że pierwsze zespoły ratunkowe dotarły na miejsce w ciągu niespełna minuty od zgłoszenia.

Policja nie ujawniła jeszcze tożsamości sprawcy ani motywu działania. W dochodzenie zaangażowane są także federalne agencje bezpieczeństwa.

FBI ocenia, że mógł to być akt terroryzmu.