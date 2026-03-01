Ministerstwo Spraw Zagranicznych o godz. 17 uruchomi specjalną, dodatkową infolinię dla obywateli Polski, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. Nowy numer kontaktowy ma zapewnić wsparcie oraz dostęp do najnowszych informacji dotyczących sytuacji w regionie.

/ Shutterstock

Od niedzieli, od godziny 17:00, zacznie działac specjalna infolinia dla Polaków na Bliskim Wschodzie.

Numer infolinii: +48 22 523 88 80.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Od niedzieli, 1 marca, od godziny 17:00, polscy obywatele przebywający na Bliskim Wschodzie będą mogli skorzystać z dodatkowej infolinii uruchomionej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Numer kontaktowy to +48 22 523 88 80. Infolinia ma służyć wsparciem i dostarczać aktualnych informacji dotyczących sytuacji w regionie.

Apel o zachowanie spokoju i bezpieczeństwa

Przedstawiciel MSZ podkreślił, że w obecnej sytuacji najważniejsze są spokój i bezpieczeństwo. Resort zaleca, by osoby przebywające na Bliskim Wschodzie pozostały w miejscu schronienia, unikały otwartych przestrzeni i trzymały się z dala od okien. Wskazane jest również, by mieć przy sobie niezbędne leki oraz dokumenty.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych już wcześniej apelowało o unikanie podróży na Bliski Wschód i sugerowało opuszczenie niektórych krajów, w tym Iranu.

Wsparcie konsularne i działania lokalnych władz

Rzecznik MSZ poinformował, że służby konsularne nieustannie monitorują sytuację i wspierają Polaków w kontaktach z lokalnymi służbami oraz władzami. Dzięki współpracy z miejscowymi urzędami, osoby przebywające m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich otrzymały zapewnienie pobytu oraz wyżywienia do czasu ponownego otwarcia przestrzeni powietrznej.

MSZ przypomina, że za organizację podróży odpowiadają biura podróży i przewoźnicy. Obywatele powinni pozostawać w kontakcie z liniami lotniczymi, które udzielają informacji na temat możliwych rozwiązań i dalszych kroków. Służby konsularne wspierają zarówno podróżnych, jak i przewoźników w kontaktach z lokalnymi władzami.

Rzecznik MSZ podkreślił, że obecna sytuacja dotyczy nie tylko Polaków, ale tysięcy osób z całego świata, które utknęły w regionie lub miały zaplanowane loty przesiadkowe. Polska dyplomacja koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa swoim obywatelom i udzielaniu im niezbędnej pomocy na miejscu.