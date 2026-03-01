Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że w niedzielę w wyniku działań bojowych w ramach operacji "Epicka Furia" zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a pięciu zostało poważnie rannych.

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) przekazało, że podczas operacji "Epicka Furia", wymierzonej w irański reżim, doszło do śmierci trzech amerykańskich żołnierzy. Pięciu kolejnych odniosło poważne obrażenia. Informacje te zostały potwierdzone w oficjalnym komunikacie wydanym w niedzielę.

Ranni żołnierze i działania ratunkowe

Poza ofiarami śmiertelnymi, kilku żołnierzy doznało obrażeń od odłamków oraz wstrząsu mózgu. Jak podaje CENTCOM, poszkodowani są już w trakcie powrotu do służby. Dowództwo podkreśla, że główne działania bojowe są nadal prowadzone.

Dowództwo zaznacza, że sytuacja jest dynamiczna i z szacunku dla rodzin poległych żołnierzy, ich tożsamość nie zostanie ujawniona przed upływem 24 godzin od powiadomienia najbliższych.

Wcześniej informowano, że podczas operacji nie było ofiar śmiertelnych wśród amerykańskich żołnierzy.