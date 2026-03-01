Bieg, błoto, ciężary i rzut włócznią - dla jednych ekstremalne wyzwanie, dla innych świetna zabawa i sposób na sprawdzenie samego siebie. Pod koniec marca Tarnów stanie się areną jednego z najbardziej rozpoznawalnych biegów przeszkodowych na świecie. Organizatorzy przekonują, że w wydarzeniu może wystartować praktycznie każdy.

Spartan Race zawita do Tarnowa

Biegi z przeszkodami rozpoczęły się w moim życiu w 2017 roku, kiedy ta dyscyplina zaczęła się rozwijać w Polsce. Dziś wraca do nas w dużej skali, a pomysł, by zorganizować wydarzenie w Tarnowie, bardzo mnie ucieszył - mówi Jacek Brzeziński, współorganizator zawodów.

Sport dla każdego, nie tylko dla twardzieli…

Choć wielu osobom takie zawody kojarzą się z elitarnymi zawodnikami o ponadprzeciętnej sile i kondycji, organizatorzy podkreślają, że to mit. Spartan jest dla wszystkich... młodszych, starszych, mniej i bardziej zaawansowanych. Nie ma znaczenia waga czy wiek. Liczą się chęci i dobra zabawa. Kto chce rywalizować, może startować w seriach sportowych, a kto chce po prostu spróbować czegoś nowego, też znajdzie tu miejsce - zaznacza Brzeziński.

W Tarnowie zaplanowano trzy formuły: bieg na 5 km, bieg na 10 km oraz rywalizację dla dzieci w wieku od 4 do 14 lat.

Trasa pełna wyzwań

Bieg przeszkodowy to połączenie trailu i treningu funkcjonalnego. Na trasie pojawiają się elementy techniczne wymagające siły chwytu i koordynacji, odcinki błotne i czołganie, a także zadania siłowe polegające np. na przenoszeniu ciężarów. Różnorodność przeszkód jest ogromna i z roku na rok rośnie. Są konstrukcje linowe, kółka, drążki, elementy terenowe. Charakterystycznym punktem jest rzut włócznią do celu - to znak rozpoznawczy tych zawodów - tłumaczy współorganizator.

Ciekawostką tarnowskiej edycji ma być fragment trasy poprowadzony przez płytę rynku oraz odcinki w Parku Biegowym Marcinka, w tym okolice ruin zamku na Górze św. Marcina. Organizatorzy liczą, że dzięki temu wydarzenie będzie widowiskowe także dla kibiców.

Jak się przygotować?

Do startu pozostało jeszcze kilka tygodni, więc, jak przekonują organizatorzy, wciąż jest czas, by poprawić formę. Podstawą jest bieganie budujące wydolność, trening siłowy wzmacniający całe ciało oraz ćwiczenia chwytu, np. zwisy na drążku czy noszenie ciężarów. To trzy filary przygotowań. Dzięki nim przeszkody stają się łatwiejsze, a pokonywanie trasy bardziej płynne - dodaje Brzeziński.

Duże wydarzenie dla miasta

Według szacunków w zawodach może wziąć udział od 1,5 do 2 tysięcy uczestników, a wraz z nimi do Tarnowa przyjadą kibice i rodziny. To ogromne wyzwanie organizacyjne, ale też kredyt zaufania dla miasta. Myślę, że będzie to jedno z największych wydarzeń sportowych w Tarnowie ostatnich lat - podkreśla współorganizator.

Zawody odbędą się 28 marca, a pierwsze starty zaplanowano od godziny 8:00. Zapisy prowadzone są online do kilku dni przed wydarzeniem lub do wyczerpania limitu miejsc.



