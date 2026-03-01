Po ataku USA i Izraela na Iran oraz eskalacji napięcia w regionie Bliskiego Wschodu, Gaz-System zapewnia, że krajowy system przesyłowy gazu ziemnego działa bez zakłóceń, a bezpieczeństwo dostaw do Polski pozostaje niezagrożone. Operator podkreśla, że infrastruktura gazowa jest przygotowana na różne scenariusze, a wypełnienie magazynów gazu jest na wysokim poziomie.

Terminal LNG w Świnoujściu / Shutterstock

Gaz-System zapewnia o stabilności dostaw gazu ziemnego do Polski mimo napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Polska infrastruktura gazowa umożliwia odbiór surowca z różnych kierunków, m.in. przez Baltic Pipe i Terminal LNG w Świnoujściu.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie i atakiem USA oraz Izraela na Iran, pojawiły się obawy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego Europy. Gaz-System, operator krajowego systemu przesyłowego gazu, poinformował, że dostawy do Polski są w pełni zabezpieczone, a infrastruktura działa stabilnie i bez zakłóceń.

Dywersyfikacja źródeł

Polska od kilku lat konsekwentnie rozwija infrastrukturę gazową, umożliwiającą dywersyfikację dostaw. Kluczowe znaczenie mają połączenia międzysystemowe z państwami Unii Europejskiej, gazociąg Baltic Pipe oraz Terminal LNG w Świnoujściu. Terminal ten może przyjmować dostawy skroplonego gazu z całego świata, co daje Polsce dużą elastyczność w przypadku zmian kierunków dostaw.

Gaz-System podkreśla, że poziom wypełnienia krajowych magazynów gazu wynosi obecnie około 50 proc., co jest bardzo dobrym wynikiem na zakończenie sezonu grzewczego. Dzięki temu Polska znajduje się wśród liderów europejskich pod względem bezpieczeństwa energetycznego.

Kryzys w Zatoce Perskiej a światowy rynek energii

Po ataku na Iran i odwetowych działaniach Teheranu, w Zatoce Perskiej utknęło ponad 150 tankowców, w tym przewożących ropę i LNG. Iran ostrzegł, że statki nie mogą przepływać przez kontrolowaną przez niego cieśninę Ormuz. To miejsce kluczowe dla światowego handlu ropą i gazem - codziennie przepływa tamtędy nawet jedna trzecia światowych dostaw ropy naftowej.

Gaz-System zapewnia, że na bieżąco monitoruje sytuację międzynarodową i pozostaje w stałym kontakcie z uczestnikami rynku. Stabilność i ciągłość dostaw gazu do Polski pozostają najważniejszym priorytetem operatora.