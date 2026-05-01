W Sopocie parkowanie po nowemu. Od 1 maja oprócz Strefy Płatnego Parkowania obowiązuje Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania. Opłaty w niej będą pobierane również w weekendy. Wzrosną też ceny za parkowanie auta w centrum kurortu - poinformował Urząd Miasta Sopotu.

1 maja w Sopocie zaczęła obowiązywać nowa Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania (ŚSPP) - "czerwona".

Jakie zasady obowiązują?

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania (ŚSPP) - czerwona - obejmie większość dotychczasowej Strefy Płatnego Parkowania (SPP), a bilet w niej będzie ważny również w SPP. Opłaty będą pobierane przez siedem dni w tygodniu. To najważniejsza zmiana w systemie pobierania opłat.

Godziny funkcjonowania będą sezonowe: od 1 kwietnia do 30 września - 9.00-22.00 oraz od 1 października do 31 marca - 9.00-20.00.

Strefa Płatnego Parkowania - niebieska - obejmie ulice: 1 Maja, 23 Marca, Grottgera, Moniuszki, Rzemieślniczą i Jana z Kolna. Opłaty w SPP będą pobierane od poniedziałku do piątku.

Stawki opłat w ŚSPP wynoszą: pierwsza godzina - 9,50 zł; druga godzina - 11,00 zł; trzecia godzina - 13,00 zł, a każda kolejna - 9,50 zł.

Stawki opłat w SPP wynoszą: opłata minimalna - 1,00 zł; pierwsza godzina - 7,20 zł; druga godzina - 8,60 zł; trzecia godzina - 10,30 zł; zaś czwarta godzina i kolejne - 7,20 zł.

Karta Sopocka

Mieszkańcy mający Kartę Sopocką z aktywnym Pakietem Mieszkańca i Pakietem Parkingowym mogą liczyć na dodatkowe udogodnienia.

Mogą korzystać z maksymalnie do dwóch godzin bezpłatnego parkowania dziennie (od poniedziałku do soboty) z możliwością podziału czasu na dwa krótsze postoje (dwa razy maksymalnie po jednej godzinie) oraz parkowania bez opłat we wszystkie niedziele. Nie zmieniono stawek opłaty zryczałtowanej (10 zł/30 dni) i pozostałych abonamentów.

Ulgi obowiązują we wszystkich strefach w mieście (ŚSPP i SPP).

Brak opłaty za postój oznacza karę w wysokości 300 zł (likwidacji uległa opłata pomniejszona, czyli 200 zł).