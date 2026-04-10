​Donald Trump oświadczył tuż przed rozpoczęciem rozmów pokojowych z Iranem w Islamabadzie, że negocjacje są jedynym powodem, dla którego irańscy przywódcy są jeszcze przy życiu. Prezydent USA dodał, że Irańczycy nie zdają sobie sprawy, iż nie mają żadnych kart poza krótkoterminowym wymuszeniem dotyczącym korzystania z międzynarodowych szlaków wodnych jak cieśnina Ormuz.

Mimo zawieszenia broni Iran wciąż nie odblokował w pełni żeglugi przez cieśninę Ormuz.

Mimo zawieszenia broni Iran wciąż nie odblokował w pełni żeglugi przez cieśninę Ormuz.

Cieśnina Ormuz, przez którą przed atakiem Izraela i USA na Iran przepływała znacząca część światowego eksportu ropy naftowej, wciąż pozostaje częściowo zablokowana, mimo ogłoszonego niedawno zawieszenia broni. Działania Teheranu nie spodobały się prezydentowi USA, który w ostrych słowach podkreślił, że Iran nie posiada żadnych realnych atutów poza możliwością krótkoterminowego blokowania międzynarodowych szlaków wodnych.

Ostre słowa Trumpa

W postach na platformie Truth Social amerykański prezydent nie przebierał w słowach. "Irańczycy zdają się nie zdawać sobie sprawy, że nie mają żadnych kart poza krótkoterminowym wymuszeniem dokonywanym na świecie poprzez wykorzystanie międzynarodowych szlaków wodnych. Jedynym powodem, dla którego dziś żyją, są negocjacje!" - napisał Trump na platformie Truth Social.

W kolejnym wpisie dodał, że według niego irańscy przywódcy są lepsi w "radzeniu sobie z mediami fake news i public relations" niż w prowadzeniu realnych działań zbrojnych.

W czwartek Trump ostrzegł władze Iranu przed pobieraniem opłat tranzytowych od tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz. Wcześniej spekulował, że Stany Zjednoczone mogłyby rozważyć pobieranie takich opłat wspólnie z Iranem, jednak obecnie stanowczo sprzeciwia się jakimkolwiek dodatkowym obciążeniom dla międzynarodowej żeglugi.

Rozmowy pokojowe

Wypowiedzi prezydenta USA pojawiły się tuż przed planowanym rozpoczęciem negocjacji pokojowych z Iranem w Islamabadzie . Pomimo wyrażanej publicznie frustracji, Trump w rozmowie z NBC wyraził optymizm co do możliwości osiągnięcia porozumienia pokojowego.

Według danych portalu Marine Traffic, od momentu zawarcia rozejmu Iran przepuścił przez cieśninę Ormuz zaledwie 19 statków, z czego większość to kontenerowce, a jedynie cztery to tankowce. Przed wybuchem konfliktu przez cieśninę przepływało każdego dnia ponad sto statków. Obecnie szacuje się, że około 800 jednostek wciąż oczekuje na możliwość wypłynięcia z Zatoki Perskiej.

Iran zapowiedział, że żegluga przez cieśninę odbywać się będzie wyłącznie "w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu". To stanowisko budzi niepokój wśród międzynarodowych armatorów i importerów ropy naftowej.