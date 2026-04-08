W sobotę odbędzie się pierwsza runda negocjacji pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Skonfliktowane strony spotkają się w Islamabadzie, stolicy Pakistanu, a na czele amerykańskiej delegacji stanie sam wiceprezydent USA J.D. Vance.
Po tym, jak w nocy z wtorku na środę Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni, stało się jasne, że skonfliktowane strony zasiądą do stołu negocjacyjnego.
Od początku sugerowano, że miejscem rokowań będzie Islamabad, stolica Pakistanu, bo to właśnie ten kraj opracował i przekazał nocą plan zakończenia działań wojennych na Bliskim Wschodzie.
Doniesienia mediów potwierdziła w środowy wieczór rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt, informując obecnych w Białym Domu dziennikarzy, że pierwsza runda rozmów pokojowych odbędzie się w sobotę właśnie w Islamabadzie.
Jak dodała, na czele amerykańskiej delegacji stanie wiceprezydent USA J.D. Vance, a w skład zespołu negocjacyjnego wejdą również specjalny wysłannik USA Steve Witkoff oraz zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner. Karoline Leavitt podkreśliła, że J.D. Vance od początku odgrywał "znaczącą i kluczową" rolę w sprawach dotyczących Iranu.
Szefowa biura prasowego Białego Domu przekazała ponadto, że Iran dał do zrozumienia, iż przekaże wzbogacony uran, a także poinformowała, że Teheran zgodził się na otwarcie cieśniny Ormuz - szlaku wodnego kluczowego dla transportu ropy naftowej.
