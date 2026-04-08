W sobotę odbędzie się pierwsza runda negocjacji pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Skonfliktowane strony spotkają się w Islamabadzie, stolicy Pakistanu, a na czele amerykańskiej delegacji stanie sam wiceprezydent USA J.D. Vance.

Po tym, jak w nocy z wtorku na środę Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni , stało się jasne, że skonfliktowane strony zasiądą do stołu negocjacyjnego.

Od początku sugerowano, że miejscem rokowań będzie Islamabad, stolica Pakistanu, bo to właśnie ten kraj opracował i przekazał nocą plan zakończenia działań wojennych na Bliskim Wschodzie.

Doniesienia mediów potwierdziła w środowy wieczór rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt, informując obecnych w Białym Domu dziennikarzy, że pierwsza runda rozmów pokojowych odbędzie się w sobotę właśnie w Islamabadzie.

Jak dodała, na czele amerykańskiej delegacji stanie wiceprezydent USA J.D. Vance, a w skład zespołu negocjacyjnego wejdą również specjalny wysłannik USA Steve Witkoff oraz zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner. Karoline Leavitt podkreśliła, że J.D. Vance od początku odgrywał "znaczącą i kluczową" rolę w sprawach dotyczących Iranu.

Szefowa biura prasowego Białego Domu przekazała ponadto, że Iran dał do zrozumienia, iż przekaże wzbogacony uran, a także poinformowała, że Teheran zgodził się na otwarcie cieśniny Ormuz - szlaku wodnego kluczowego dla transportu ropy naftowej.