Wojsko izraelskie przeprowadza jednoczesne ataki w stolicy Iranu, Teheranie, a także w stolicy Libanu, Bejrucie. Jak wygląda obecnie sytuacja na Bliskim Wschodzie? O tym poniżej. Śledźcie naszą relację na żywo.

Donald Trump o prośbach Iranu: Za późno / Shutterstock

14:40

Rzecznik resortu obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich oświadczył we wtorek, że ZEA mają zasoby pocisków przechwytujących, a stawiający przeciwną tezę raport agencji Bloomberg, opublikowany poprzedniego dnia, mijał się z prawdą.

Ministerstwo poinformowało również, że kraj utrzymuje solidne strategiczne zapasy amunicji, aby zapewnić ciągłą zdolność przechwytywania i reagowania przez dłuższy czas. Potwierdziło, że potencjał obronny i ramy bezpieczeństwa narodowego ZEA pozostają "niezłomne i bezkompromisowe", i podkreśliło, że bezpieczeństwo obywateli, mieszkańców i turystów pozostaje najwyższym priorytetem.

14:39

Iran chce rozmawiać, ale powiedziałem im, że jest za późno - oznajmił prezydent USA Donald Trump w nowym wpisie we wtorek. Trump ogłosił, że irańska obrona powietrzna, siły powietrzne, marynarka i dowództwo zostały zniszczone.

"Ich obrona powietrzna, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna i Dowództwo zniknęły. Chcą rozmawiać. Powiedziałem: »Za późno!«" - napisał Trump na Truth Social.

13:47

Armia Kataru udaremniła atak Iranu na lotnisko cywilne w stolicy, Dosze - przekazał rzecznik katarskiego MSZ Madżid al-Ansari. Podejmowano próby ataku na międzynarodowe lotnisko Hamad, lecz wszystkie zostały udaremnione. Pociski zostały przechwycone przez nasze środki obronne i żaden z nich nie dotarł do celu - powiedział rzecznik.

13:41

Premier Donald Tusk przekazał we wtorek, że ponad 480 polskich obywateli opuściło Izrael, Jordanię i Liban, czyli - jak zaznaczył - miejsca "zagrożone bezpośrednio działaniami wojennymi". Są już w Polsce lub w drodze do Polski - przekazał premier.



13:17

Na konferencji przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk zapewnił, że wojna nie ma wpływu na dostawy ropy i innych paliw do Polski.

13:03

Biuro ONZ ds. Praw Człowieka wezwało siły stojące za śmiertelnym atakiem na szkołę dla dziewcząt w Iranie do zbadania i podzielenia się wiedzą na temat tego incydentu, nie ujawniając, kto ich zdaniem był odpowiedzialny - podaje agencja Reutera. Zginęło tam co najmniej 150 osób - głównie dzieci.

Tysiące ludzi wyszło na ulice, aby wziąć udział w masowym pogrzebie ofiar, które zginęły w ataku na szkołę dla dziewcząt.