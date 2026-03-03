Izraelskie siły powietrzne przeprowadziły we wtorek atak na budynek Rady Ekspertów w świętym mieście Kom - poinformował izraelski urzędnik obrony, na którego powołuje się serwis Axios. Celem operacji było prawdopodobnie uniemożliwienie wyboru nowego najwyższego przywódcy Iranu.

Izrael zbombardował siedzibę Rady Ekspertów w Iranie w świętym mieście Kom / X/zrzut ekranu / Shutterstock

Rada Ekspertów to organ irańskiego reżimu odpowiedzialny za wybór nowego najwyższego przywódcy. Składa się z 88 duchownych (tzw. mudżtahidów, uczonych posiadających prawo do interpretacji prawa szariatu), którzy głosują nad kandydaturami przygotowanymi przez specjalny, tajny komitet.

Według izraelskiego urzędnika, atak miał miejsce w trakcie liczenia głosów.

Nie jest jasne, ilu członków Rady Ekspertów znajdowało się w budynku w momencie ataku ani jak poważne są zniszczenia. "Chcieliśmy uniemożliwić im wybór nowego najwyższego przywódcy" - powiedział izraelski urzędnik.

Według informacji przekazanych przez Izrael, były najwyższy przywódca Iranu, Ali Chamenei, został zabity w sobotę podczas pierwszej fali izraelskich nalotów, wraz z kilkudziesięcioma wysokimi rangą irańskimi przywódcami.