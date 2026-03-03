Katar, łzawiące oczy, zmęczenie, a nawet bezsenność – to nie przeziębienie, ale znak, że w powietrzu krążą alergeny. Alergie to dziś jeden z najpowszechniejszych problemów zdrowotnych, który dotyka miliony Polaków – zarówno dzieci, jak i dorosłych. Sezon pylenia w Polsce trwa nawet 10 miesięcy w roku, a nadchodząca wiosna to dla alergików prawdziwy sprawdzian wytrzymałości.
- Więcej ciekawych treści znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Alergeny, czyli substancje wywołujące reakcję alergiczną, mogą być obecne w naszym otoczeniu przez cały rok, ale to właśnie pyłki roślin są najczęstszym winowajcą sezonowych dolegliwości. Wystarczy krótki spacer po parku, by poczuć swędzenie nosa, łzawienie oczu czy uporczywy kaszel.
Alergia wziewna daje o sobie znać na wiele sposobów. Najczęstsze objawy to:
- Ból głowy, dekoncentracja, problemy ze snem;
- katar, kichanie, świąd i zatkany nos;
- świąd w klatce piersiowej, kaszel, świszczący oddech;
- zaczerwienienie, łzawienie i świąd oczu;
- zmiany skórne.
Gdy nasz organizm zetknie się z alergenem, zaczyna produkować przeciwciała IgE. Te z kolei przyłączają się do komórek tucznych, które przy kolejnym kontakcie z pyłkiem uwalniają histaminę - to właśnie ona odpowiada za wszystkie nieprzyjemne objawy. Im częstszy kontakt z alergenem, tym silniejsza reakcja organizmu.
W Polsce sezon pylenia zaczyna się już w styczniu, gdy do gry wkraczają leszczyna i olcha. W kolejnych miesiącach dołączają topola, wierzba, brzoza, dąb, grab, sosna czy świerk.
Jednak prawdziwym wyzwaniem dla alergików są pyłki traw - to one dominują w powietrzu od późnej wiosny aż do końca lata. Wśród roślin, które pylą najdłużej, wymienia się również pokrzywę i bylicę.
Nie można także zapominać o zarodnikach grzybów, które potrafią wywołać silne reakcje alergiczne, szczególnie w ciepłe i wilgotne dni.
Choć całkowite unikanie pyłków jest niemożliwe, istnieje wiele sposobów, by zminimalizować ryzyko wystąpienia objawów:
- Śledź kalendarz pylenia - unikaj długich spacerów i aktywności na świeżym powietrzu w okresach największego stężenia pyłków.
- Korzystaj z aplikacji mobilnych - na bieżąco monitoruj poziom pyłków i dostosuj swoje plany do aktualnych warunków.
- Unikaj przebywania na zewnątrz rano i w wietrzne dni - wtedy stężenie pyłków jest najwyższe.
- Zamykaj okna w domu i samochodzie - ogranicz wnikanie pyłków do wnętrza.
- Wietrz mieszkanie po deszczu lub wieczorem - wtedy powietrze jest czystsze.
- Stosuj filtry HEPA w domu i samochodzie - oczyszczacze powietrza skutecznie usuwają alergeny.
- Często pierz ubrania i pościel w wysokiej temperaturze - najlepiej minimum 60 stopni.
- Nie susz prania na zewnątrz w okresie pylenia - pyłki łatwo osiadają na tkaninach.
- Unikaj miejsc z dużą ilością roślin - łąki, parki i lasy to prawdziwe zagłębia pyłków w sezonie.