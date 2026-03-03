Służba Ochrony Państwa ogłosiła właśnie przetargi na karabiny, granatniki, pojazdy opancerzone, a także na specjalistyczny sprzęt elektroniczny wykorzystywany na polu walki - informuje Krzysztof Zasada, reporter RMF FM. W tym kwartale przeznaczyła na to prawie 400 mln zł, w sumie na ten cel zamierza wydać prawie 650 mln zł.

SOP / Leszek Szymański / PAP

SOP zamawia karabinki, karabiny maszynowe i granatniki za blisko 90 mln zł. Prawie 50 mln zł chce wydać na pojazdy opancerzone. Ponad 100 mln zł przeznaczy na urządzenia noktowizyjne i termowizyjne. Do tego zamierza kupić mobilne schrony, hełmy, kamizelki kuloodporne, czy kombinezony ochrony pirotechnicznej i radiologicznej. Zainwestuje też w roboty rozpoznawcze i specjalistyczny sprzęt elektroniczny, między innymi do blokowania różnego rodzaju transmisji.

Jaki jest powód tak wielkich zakupów? Jak dowiedział się reporter RMF FM, chodzi o gromadzenie zasobów tego wyposażenia funkcjonariuszy na wszelki wypadek - gdyby na przykład w przyszłości były problemy z nabyciem tego sprzętu.

Ten wielki budżet to środki z programu SAFE. Szefostwo Służby Ochrony Państwa liczy na podpis prezydenta pod ustawą wprowadzającą ten program.

Jeśli podpisu nie będzie - ogłoszone przetargi, w których oferty można zgłaszać jeszcze przez tydzień, będą anulowane - ustalił reporter RMF FM.