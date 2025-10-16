Donald Trump grozi. "Jeśli Hamas nadal będzie zabijać ludzi w Strefie Gazy, nie będziemy mieć innego wyjścia, tylko wkroczyć i zabić ich" - stwierdził amerykański prezydent. Rozejm między Izraelem a Hamasem napotyka na wielkie problemy.

Prezydent USA Donald Trump / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP/EAST NEWS

Donald Trump grozi interwencją przeciwko Hamasowi, jeśli organizacja będzie dalej zabijać ludzi w Strefie Gazy.

Trump zapowiedział możliwość pozwolenia Izraelowi na wznowienie działań wojennych, jeśli Hamas nie dotrzyma warunków zawieszenia broni.

Podkreślił, że amerykańskie wojska nie będą brały udziału w rozbrajaniu Hamasu, ale USA będą wspierać Izrael w tych działaniach.

"Jeśli Hamas nadal będzie zabijać ludzi w Strefie Gazy, czego nie było w porozumieniu, nie będziemy mieć innego wyjścia, tylko wkroczyć i zabić ich. Dziękuję za uwagę!" - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Dzień wcześniej zapowiedział, że może rozważyć pozwolenie Izraelowi na wznowienie działań wojennych w Strefie Gazy , jeśli Hamas odmówi wywiązania się ze swojej części umowy o zawieszeniu broni.

Oświadczył też, że amerykańskie siły nie będą potrzebne do rozbrojenia Hamasu w Strefie Gazy, ale Amerykanie będą wspierać Izrael w tym procesie.

Wcześniej, w niedzielę, mówił, że Hamas otrzymał czasowe przyzwolenie na "walkę z przestępczością". We wtorek dodał, że nie jest zaniepokojony zabójstwami Hamasu w Strefie Gazy, bo grupa walczy z "bardzo złymi gangami".

Od zawarcia rozejmu w piątek Hamas przejmuje kontrolę nad opuszczonymi przez wojska izraelskie obszarami. Grupa informuje, że zabija "członków gangów" i "izraelskich kolaborantów".