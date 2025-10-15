Rozejm w Strefie Gazy niezwykle kruchy. Donald Trump już przyznaje, że może rozważyć pozwolenie Izraelowi na wznowienie działań wojennych, jeśli Hamas odmówi wywiązania się ze swojej części umowy o zawieszeniu broni.

Prezydent USA Donald Trump / ANNA MONEYMAKER / AFP/EAST NEWS

Donald Trump rozważa pozwolenie Izraelowi na wznowienie działań wojennych, jeśli Hamas nie wywiąże się z umowy o zawieszeniu broni.

Prezydent USA przekazał, że Hamas "usuwa gangi, brutalne gangi" i bada doniesienia o możliwych egzekucjach na niewinnych Palestyńczykach.

Amerykańska armia wezwała Hamas do zaprzestania przemocy wobec cywilów i rozbrojenia się.

CNN zapytała, co się stanie, jeśli Hamas odmówi rozbrojenia się. Myślę o tym. Izrael wróci na te ulice jak tylko powiem słowo. Gdyby Izrael mógł wrócić i skopać im tyłek, zrobiłby to - powiedział Trump.

To się szybko wyjaśni, co się dzieje z Hamasem - oświadczył prezydent w krótkiej rozmowie telefonicznej z CNN.

Trump przekazał też, że Hamas "chodzi i usuwa gangi, brutalne gangi". Badam to - zapewnił, odpowiadając na pytanie, czy jest to możliwe, że Hamas dokonuje egzekucji na niewinnych Palestyńczykach.

Dodał też, że usilnie działa nad zakończeniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Hamas niszczy "gangi"

Wcześniej w środę amerykańska armia wezwała palestyński Hamas do zaprzestania przemocy wobec cywilów i rozbrojenia się. Od zawarcia rozejmu w piątek Hamas przejmuje kontrolę nad opuszczonymi przez wojska izraelskie obszarami. Grupa informuje o tym, że zabija członków "gangów" i izraelskich kolaborantów.

Prezydent USA powiedział w niedzielę, że Hamas otrzymał czasowe przyzwolenie na "walkę z przestępczością". We wtorek dodał, że nie jest zaniepokojony zabójstwami Hamasu w Strefie Gazy, bo grupa walczy z "bardzo złymi gangami".

Pierwsza faza rozejmu

Od piątku obowiązuje pierwsza faza rozejmu. Wojska izraelskiej wycofały się z części Strefy Gazy, ale nadal kontrolują około połowy tego terytorium. Doszło też do wymiany żywych izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów. Hamas nie wydał jeszcze ciał wszystkich zabitych zakładników.

Drugi etap porozumienia zakłada złożenie broni przez Hamas, przekazanie władzy w Strefie Gazy tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, stworzenie sił stabilizacyjnych i odbudowę tego terytorium.

Szczegóły tych kwestii nie zostały jeszcze ustalone i mają być tematem dalszych negocjacji. Przedstawiciele Hamasu wielokrotnie deklarowali, że są gotowi oddać władzę, ale nie złożą broni.