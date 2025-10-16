Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) opublikowała właśnie długo oczekiwany raport końcowy dotyczący tragicznej katastrofy łodzi podwodnej Titan, która w czerwcu 2023 roku zakończyła się śmiercią pięciu osób. Najnowsze ustalenia rzucają nowe światło na przyczyny tej tragedii i wskazują na szereg poważnych zaniedbań ze strony firmy OceanGate, będącej właścicielem feralnej jednostki.
- 18 czerwca 2023 roku doszło do katastrofy łodzi podwodnej Titan. Łódź należała do firmy OceanGate oferującej turystyczne wyprawy do wraku Titanica.
- W wyniku implozji zginęło pięć osób, w tym dyrektor wykonawczy OceanGate.
- Raport NTSB ujawnił przyczyny katastrofy. Zgodnie z jego treścią, doszło do szeregu rażących zaniedbań ze strony firmy OceanGate.
- Szczątki Titana znajdują się około 500 m od wraku Titanica.
Jak informuje CNN, z raportu NTSB wynika, że kluczową rolę w katastrofie odegrała wadliwa konstrukcja kadłuba Titana. Eksperci podkreślają, że zbiornik ciśnieniowy wykonany z kompozytu włókna węglowego zawierał liczne wady konstrukcyjne i nie spełniał podstawowych wymagań dotyczących wytrzymałości oraz trwałości. To właśnie te niedociągnięcia doprowadziły do tragicznej w skutkach implozji na głębokości około 4 kilometrów pod powierzchnią Atlantyku.
Dokument ujawnia również, że OceanGate nie przeprowadziła odpowiednich testów wytrzymałościowych swojej łodzi podwodnej. Firma nie była świadoma rzeczywistego stanu technicznego Titana, co w praktyce oznaczało, że każda kolejna wyprawa była obarczona ogromnym ryzykiem. Brak rzetelnych badań i testów sprawił, że pasażerowie oraz załoga byli narażeni na niebezpieczeństwo już od pierwszych chwil zejścia pod wodę.