Młody mieszkaniec Radomia został tymczasowo aresztowany pod zarzutem znęcania się psychicznego i fizycznego nad swoją ciężarną dziewczyną oraz zmuszania jej do współżycia. Grozi mu od 2 do 15 lat więzienia.

19-latek z Radomia aresztowany za znęcanie się nad ciężarną partnerką / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Aneta Góźdź, 19-latek od marca stosował wobec swojej partnerki szczególnie okrutne metody przemocy fizycznej i psychicznej oraz zmuszał ją do seksu. Para była razem od półtora roku, a kobieta jest obecnie w ciąży. Z ustaleń śledczych wynika, że od początku września przemoc nasiliła się i miała charakter ciągły.

Do interwencji doszło 25 września, kiedy to osoby postronne udzieliły pomocy pokrzywdzonej na ulicy i powiadomiły policję. Od początku września psychiczne i fizyczne znęcanie się nad partnerką nasiliło się i miało charakter ciągły. Doszło też do krótkotrwałego pozbawienia wolności pokrzywdzonej i doprowadzenia kobiety przemocą do obcowania płciowego - przekazała prokurator Aneta Góźdź.

Zarzuty i decyzja sądu

Oskar O. został zatrzymany i usłyszał zarzuty znęcania się nad dziewczyną, doprowadzenia jej przemocą do obcowania płciowego oraz spowodowania obrażeń ciała. 19-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Sąd Rejonowy w Radomiu, na wniosek prokuratury, zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Za zarzucane czyny 19-latkowi grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Radom-Zachód.