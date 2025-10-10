Izraelski rząd zatwierdził w nocy z czwartku na piątek pierwszą fazę planu pokojowego dla Strefy Gazy. Około godziny 11 czasu polskiego wojsko wycofało się z części zajmowanych terenów. Hamas ma 72 godziny na uwolnienie izraelskich zakładników. To początek wdrażania planu pokojowego, zatwierdzonego przez obie strony konfliktu.

Izraelska armia poinformowała, że od południa w piątek (godz. 11 w Polsce) obowiązuje zawieszenie broni w Strefie Gazy, a żołnierze wycofali się na ustaloną linię wewnątrz tego terytorium, zgodnie z pierwszą fazą planu pokojowego, który został zaakceptowany przez Izrael i Hamas. Żołnierze mają jednak kontynuować działania w przypadku bezpośrednich zagrożeń. Hamas powinien teraz w ciągu 72 godzin uwolnić wszystkich izraelskich zakładników.

To realizacja pierwszej fazy planu pokojowego prezydenta USA Donalda Trumpa, która została zatwierdzona w czwartek przez Hamas i Izrael.

Obecnie izraelskie siły kontrolują około połowy Strefy Gazy, podczas gdy wcześniej zajmowały nawet 75 proc. tego obszaru. Nadal utrzymują kontrolę nad pasem przygranicznym, północą Strefy Gazy oraz kluczowymi miastami, takimi jak Bajt Lahija i Bajt Hanoun. Wycofały się natomiast z miasta Gaza oraz części Rafah i Chan Junus.

Powroty mieszkańców i skala zniszczeń

Zawieszenie broni umożliwiło dziesiątkom tysięcy Palestyńczyków powrót do swoich domów, które przez ostatni miesiąc były areną intensywnych walk. Mieszkańcy zachodnich i północnych dzielnic miasta Gaza są zszokowani rozmiarem zniszczeń. Przed rozpoczęciem inwazji w mieście mieszkało około miliona osób, z czego 700-800 tysięcy opuściło swoje domy na wezwanie izraelskiej armii. Wielu z nich teraz wraca.

Jednocześnie palestyńska obrona cywilna informuje o kolejnych ofiarach. W piątek spod gruzów jednego z budynków wyciągnięto osiem ciał, które zginęły w wyniku izraelskiego ataku dzień wcześniej.

Pokojowy plan Trumpa

Plan ułożony przez Donalda Trumpa zawiera 20 punktów. Pierwsza faza porozumienia zakłada:

zawieszenie walk,

wymianę izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów,

częściowe wycofanie się izraelskich wojsk,

zwiększenie napływu pomocy humanitarnej.

Kolejne zapisy 20-punktowego planu pokojowego Trumpa obejmują m.in. złożenie broni przez Hamas i przekazanie władzy w enklawie tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, a także odbudowę Strefy Gazy. Negocjacje nad tymi punktami mają się rozpocząć po uwolnieniu izraelskich zakładników. W ramach wymiany Hamas ma wydać 20 żyjących zakładników i ciała 28 zabitych, a Izrael uwolni 250 skazanych na dożywocie palestyńskich więźniów oraz 1700 osób zatrzymanych w Strefie Gazy, w tym wszystkie kobiety i dzieci z tej grupy.

