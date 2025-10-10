​Koalicja Obywatelska wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość w najnowszym sondażu wyborczym. Konfederacja utrzymuje trzecie miejsce, a pozostałe ugrupowania walczą o przekroczenie progu wyborczego. Sprawdź szczegółowe wyniki badania przeprowadzonego przez pracownię Opinia24.

Donald Tusk ma powody do radości, fot. Wojciech Olkuśnik/EastNews / Shutterstock

Koalicja Obywatelska prowadzi w sondażu z poparciem 30,8 proc., wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość (28,4 proc.).

Konfederacja utrzymuje trzecie miejsce z wynikiem 15 proc.

Frekwencja wyborcza deklarowana przez respondentów wynosi 72 proc.

Wzrost poparcia dla KO, PiS na drugim miejscu

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez pracownię Opinia24 wynika, że Koalicja Obywatelska może liczyć na największe poparcie wśród polskich wyborców. Na KO zagłosowałoby 30,8 procent respondentów, co oznacza wzrost o 2,2 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Tuż za liderem uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 28,4 procent poparcia, notując niewielki spadek o 0,2 punktu procentowego.

Konfederacja utrzymuje trzecią pozycję

Trzecie miejsce w sondażu zajęła Konfederacja, na którą zagłosowałoby 15 procent ankietowanych. Wynik ten pozostaje bez zmian w stosunku do poprzedniego badania.

Pozostałe ugrupowania odnotowały niższe poparcie: Lewica uzyskała 5,4 procent (spadek o 0,2 p.p.), a Konfederacja Korony Polskiej - 5,3 procent (spadek o 1,4 p.p.).

Pozostałe partie poniżej progu wyborczego

Poniżej progu wyborczego znalazły się partia Razem z wynikiem 4,5 procent (wzrost o 0,6 p.p.), Polska 2050 z 3 procentami (wzrost o 0,1 p.p.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, które uzyskało 1,3 procent poparcia (spadek o 0,2 p.p.). Wyniki te wskazują, że mniejsze ugrupowania mają trudności z przekroczeniem progu wyborczego i wejściem do Sejmu.

Deklarowana frekwencja wyborcza

Badanie wykazało również wysoką deklarowaną frekwencję wyborczą. Aż 50 procent respondentów zadeklarowało, że "zdecydowanie" weźmie udział w wyborach parlamentarnych, a kolejne 22 procent odpowiedziało, że "raczej" zagłosuje.

13 procent ankietowanych stwierdziło, że zdecydowanie nie zamierza brać udziału w głosowaniu, a 7 procent "raczej nie". 8 procent badanych nie miało jeszcze sprecyzowanej opinii na temat swojego udziału w wyborach.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 6-8 października 2025 roku na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków w wieku 18 lat i więcej. Badanie zrealizowano techniką mixed-mode, łącząc wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) oraz wywiady internetowe (CAWI).