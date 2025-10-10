USA kupiły w czwartek argentyńskie pesos i uruchomiły wartą 20 mld dolarów linię swapu walutowego z tym krajem. Komentatorzy określają to jako niecodzienne posunięcie, mające pomóc sprzymierzonemu z prezydentem Donaldem Trumpem rządowi w Buenos Aires.

Stany Zjednoczone kupiły argentyńskie pesos / Shutterstock

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent ogłosił w mediach społecznościowych, że Stany Zjednoczone dokonały bezpośredniego zakupu pesos i sfinalizowały linię swapu walutowego z argentyńskim bankiem centralnym. Dodał, że jego resort jest przygotowany na podejmowanie nadzwyczajnych środków w celu stabilizacji rynków.

Dziennik "Financial Times" podkreślił, że jest to pierwsza interwencja amerykańskiego ministerstwa finansów w rynek walutowy w Argentynie, a administracja USA stara się pomóc prezydentowi tego kraju Javierowi Mileiowi, największemu sojusznikowi ideologicznemu Trumpa w Ameryce Łacińskiej.

Rząd Mileia uszczuplił w ostatnich tygodniach rezerwy walutowe, starając się nie dopuścić do nagłego spadku wartości peso i nawrotu inflacji przed planowanymi na koniec października wyborami parlamentarnymi, w których liczy na zdobycie dodatkowych miejsc w Kongresie.

Od 1996 roku władze USA interweniowały w rynki walutowe jedynie trzy razy - zaznaczył "FT". Agencja AP zwróciła natomiast uwagę, że w Stanach Zjednoczonych pomoc Argentynie jest krytykowana m.in. przez rolników, którzy konkurują na rynkach międzynarodowych z argentyńskimi producentami soi.

Milei od zaprzysiężenia w grudniu 2023 roku prowadzi radykalną politykę cięcia wydatków budżetowych, by wyciągnąć kraj z kryzysu gospodarczego. Dąży do rozmontowania budowanego od dziesięcioleci państwa opiekuńczego i przebudowy kraju w oparciu o model neoliberalny. Proponowane przez niego drastyczne reformy napotykają jednak opór na ulicach i w Kongresie, gdzie ugrupowanie prezydenta dysponuje niewielką mniejszością mandatów.