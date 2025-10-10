Izraelski rząd zatwierdził w nocy z czwartku na piątek pierwszą fazę planu pokojowego dla Strefy Gazy. Miał to być początek zawieszenia broni, jednak według mediów i mieszkańców Strefa Gazy wciąż była atakowana. Ostatnie doniesienia mówią, że zawieszenie broni weszło w życie, a wojsko wycofało się na ustalone pozycje.

/ Shutterstock

Izraelska armia poinformowała, że od południa w piątek (godz. 11 w Polsce) obowiązuje zawieszenie broni w Strefie Gazy, a żołnierze wycofali się na ustaloną linię wewnątrz tego terytorium. Hamas powinien teraz w ciągu 72 godzin uwolnić wszystkich izraelskich zakładników.

To realizacja pierwszej fazy planu pokojowego prezydenta USA Donalda Trumpa, która została zatwierdzona w czwartek przez Hamas i Izrael.

Pokojowy plan Trumpa

Plan ułożony przez Donalda Trumpa zawiera 20 punktów. Pierwsza faza porozumienia zakłada:

zawieszenie walk,

wymianę izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów,

częściowe wycofanie się izraelskich wojsk,

zwiększenie napływu pomocy humanitarnej.

Kolejne zapisy 20-punktowego planu pokojowego Trumpa obejmują m.in. złożenie broni przez Hamas i przekazanie władzy w enklawie tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, a także odbudowę Strefy Gazy. Negocjacje nad tymi punktami mają się rozpocząć po uwolnieniu izraelskich zakładników. W ramach wymiany Hamas ma wydać 20 żyjących zakładników i ciała 28 zabitych, a Izrael uwolni 250 skazanych na dożywocie palestyńskich więźniów oraz 1700 osób zatrzymanych w Strefie Gazy, w tym wszystkie kobiety i dzieci z tej grupy.

