Liczba ofiar izraelsko-amerykańskich ataków na Iran wzrosła do 1045 osób – informuje Reuters za irańskimi mediami państwowymi. Turecki MON ostrzega wszystkie strony przed dalszą eskalacją konfliktu. Greckie myśliwce F-16 poderwały się z bazy na Cyprze, by przechwycić podejrzany obiekt, który zaobserwowano blisko przestrzeni powietrznej wyspy – ustalił w dwóch źródłach Reuters. Izraelskie wojsko chwali się z kolei, że zestrzeliło nad Teheranem irański myśliwiec JAK-130. Miałoby to być pierwsze na świecie zestrzelenie załogowego myśliwca przez samolot F-35. Śledź naszą relację z wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
Przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson powiedział w środę, że Stany Zjednoczone nie są w stanie wojny z Iranem, lecz prowadzą "bardzo konkretną, jasną misję i operację". Słowa te padły przed głosowaniami w Kongresie na temat rezolucji mającej powstrzymać działania wojenne.
Nie jesteśmy w tej chwili w stanie wojny. Od czterech dni prowadzimy bardzo konkretną, jasną misję i operację - powiedział Johnson podczas konferencji prasowej. Dodał jednocześnie, że to Iran wypowiedział wojnę USA. Przywódca Republikanów w Kongresie ostrzegał przed głosowaniem za rezolucją mającą zakazać prowadzenia działań wojennych bez zgody Kongresu, twierdząc, że sukces tej inicjatywy może zaszkodzić bezpieczeństwu Ameryki i jej żołnierzy.
Operacja wojskowa przeciwko Iranowi była pierwotnie planowana na połowę roku, ale przyspieszono ją z powodu rozwoju sytuacji - poinformował w środę minister obrony Izraela Israel Kac.
"Operacja była pierwotnie planowana na połowę roku", lecz "powstała potrzeba przyspieszenia wszystkiego na luty" z powodu "rozwoju sytuacji i okoliczności", w tym wielodniowych protestów antyrządowych w Iranie - oznajmił minister na spotkaniu z oficerami wywiadu.
Przedstawiciele administracji USA przyznają, że irańskie drony Shahed stanowią większe zagrożenie, niż zakładano - podała w środę stacja CNN. Podkreślono, że amerykańska obrona powietrzna nie będzie w stanie przechwytywać wszystkich spośród nich.
Premier Donald Tusk poinformował, że podjął decyzję o wykorzystaniu wojskowych samolotów do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Wniosek w tej sprawie trafił już do prezydenta - przekazał na X szef rządu. Wcześniej gotowość wojska do ewakuacji medycznej Polaków zgłosił szef MON.
O swojej decyzji Tusk poinformował we wpisie na X w środę po południu. Wcześniej tego dnia na briefingu prasowym wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że zgłosił gotowość sił i środków Wojska Polskiego do ewakuacji Polaków potrzebujących pomocy medycznej na Bliskim Wschodzie. Podkreślił, że ewakuacja pozostałych obywateli odbywa się środkami transportu cywilnego.
Turcja wezwała irańskiego ambasadora w Ankarze do swojego ministerstwa spraw zagranicznych w środę, aby przekazać protest i obawy dotyczące pocisku balistycznego wystrzelonego z Iranu, który zmierzał w kierunku tureckiej przestrzeni powietrznej, poinformowało tureckie źródło dyplomatyczne agencji Reutera.
Wkrótce będziemy mieć całkowitą kontrolę nieba nad Iranem - zapowiedział w środę szef Pentagonu Pete Hegseth. Ogłosił, że USA wygrywają wojnę, a Iran wie, że jest już po nim. Hegseth poinformował też o pierwszym od 1945 r. zatopieniu okrętu przeciwnika przez amerykański okręt podwodny.
Ameryka wygrywa zdecydowanie, druzgocąco i bezlitośnie - powiedział Hegseth na konferencji prasowej w Pentagonie. Jest już po nich i oni o tym wiedzą, a przynajmniej wkrótce się o tym dowiedzą, a my dopiero zaczęliśmy ich ścigać, demontować, demoralizować, niszczyć i pokonywać ich potencjał - deklarował.
Węgierski Wizz Air do 15 marca włącznie przedłuża zawieszenie wszystkich lotów do i z Izraela, Dubaju, Abu Zabi oraz Ammanu - poinformował w środę przewoźnik. Loty z Wielkiej Brytanii do Dżuddy i Medyny zostaną wznowione zgodnie z planem - 8 marca - dodano.
Wizz Air zapewnił, że na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji i pozostaje w kontakcie z władzami lokalnymi i międzynarodowymi, agencjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo lotnicze, służbami bezpieczeństwa oraz właściwymi instytucjami rządowymi.
Nie mamy wrażenia, by przechwycenie irańskiej rakiety nad turecką przestrzenią powietrzną miało doprowadzić do uruchomienia artykułu 5 NATO - powiedział w środę szef Pentagonu Pete Hegseth.
Mamy świadomość, że doszło do tego konkretnego incydentu. Nie wydaje się jednak, że było to coś na artykuł 5 - oznajmił Hegseth, pytany o atak podczas środowej konferencji prasowej. Niemniej, zaznaczył, że nie ma pełnej informacji i musi przeanalizować, "jak dokładnie wyglądało przechwycenie" irańskiej rakiety przez Turcję.
Organizacja Reporterzy bez Granic (RSF) podała, że od rozpoczęcia w sobotę ofensywy USA i Izraela na Iran, niezależni irańscy dziennikarze pracują w warunkach wojny. Dotykają ich także represje ze strony władz reżimu. Od ponad 100 godzin trwa w kraju blokada internetu ograniczająca dostęp do informacji.
Dziennikarze pracują pod obstrzałem rakietowym i odbierają telefony z pogróżkami od władz - powiedział jeden z niezależnych reporterów cytowany przez RSF, prosząc o anonimowość. Jak dodał, presja ze strony przedstawicieli reżimu wobec mediów nasiliła się od czasu ogłoszenia śmierci przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia.
Co najmniej 80 osób zginęło, a 32 zostały ranne w wyniku uderzenia w irański okręt, do którego doszło w środę w pobliżu wód terytorialnych Sri Lanki - poinformowały władze w Kolombo. Atak przeprowadziły Stany Zjednoczone - oznajmił przedstawiciel administracji USA w rozmowie z agencją Reutera.
Rząd Sri Lanki powiadomił, że okręt wojenny IRIS Dena, na pokładzie którego znajdowało się około 180 członków załogi, nadał sygnał SOS, gdy znajdował się około 40 km na południe od miasta Galle, położonego około 115 km od stolicy kraju, Kolombo. W reakcji na alarm marynarka wojenna oraz siły powietrzne Sri Lanki wysłały okręty i samoloty w celu ewakuacji marynarzy - podała agencja AFP.
Kontenerowiec pływający pod banderą Malty został zaatakowany w środę pociskiem w cieśninie Ormuz. W maszynowni wybuchł pożar - przekazała agencja Reutera, powołując się na branżowe źródła morskie. Załoga opuściła statek.
"Kontenerowiec Safeen Prestige zmierzał przez cieśninę Ormuz na wschód. Został trafiony około dwóch mil morskich na północ od wód Omanu" - poinformowała brytyjska firma Vanguard zarządzająca ryzykiem morskim. Nikt z załogi kontenerowca nie ucierpiał.
Turcja "nie była celem rakiety" wystrzelonej z Iranu, która kierowała się ku tureckiej przestrzeni powietrznej i została zniszczona przez system obrony baz NATO we wschodniej części Morza Śródziemnego - powiedział w środę agencji AFP przedstawiciel władz tureckich.
"Myślimy, że zmierzała do bazy wojskowej" na Cyprze, "ale zboczyła z toru" - dodał.
Ministerstwo obrony w Ankarze poinformowało, że w środę przechwycono wystrzeloną z Iranu rakietę balistyczną, która zmierzała w kierunku przestrzeni powietrznej Turcji.
Do 1045 ofiar śmiertelnych wzrósł dotychczasowy bilans amerykańsko-izraelskich ataków na Iran, trwających od 28 lutego - powiadomiły w środę państwowe irańskie media. Dzień wcześniej, we wtorek, irański Czerwony Półksiężyc informował, że od początku wojny w tym państwie zginęło co najmniej 787 osób.
"Epicka furia" w rytm "Macareny". Biały Dom publikuje na TikToku film o amerykańskiej sile podczas działań przeciwko Iranowi - informuje korespondent RMF FM w USA Paweł Żuchowski.