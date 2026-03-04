14:42

Biuro podróży Rainbow od wtorku przywiozło do Polski ponad połowę swoich klientów, którzy przebywali na Bliskim Wschodzie - poinformował w środę Rainbow. Biuro pracuje teraz nad powrotem turystów z Dubaju.

Rainbow przekazał, że we wtorek do Polski wrócili podróżni z Dubaju - w sumie 279 osób oraz z Jordanii 189 osób. W środę rano wystartowały dwa samoloty z klientami Rainbow z Salalah (Oman). "Aktualnie w Jordanii i w Omanie nie ma już naszych turystów. Łącznie od wczoraj zapewniliśmy powrót do kraju 730 osobom, czyli ponad połowie klientów, którzy przebywali w regionie" - przekazało biuro podróży.

14:26

Syn zabitego w ataku USA i Izraela duchowego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego, Modżtaba, jest jednym z faworytów do zastąpienia swojego ojca na stanowisku przywódcy kraju - pisze Reuters.

Wcześniej wiele lat spędził na budowaniu bliskich więzi z elitarnymi Strażnikami Rewolucji Islamskiej i budowaniu wpływów w kręgach duchownych.

14:22

Katar wstrzymał w poniedziałek produkcję LNG po strajkach na instalacje w Ras Laffan w związku z konfliktem z Iranem, a w środę ogłosił stan siły wyższej. Katar to jeden z największych na świecie producentów skroplonego gazu ziemnego.

14:18

W czwartek na Sri Lankę i na Malediwy, po pasażerów, którzy nie mogą wrócić do kraju poleci Dreamliner Polskich Linii Lotniczych LOT; samolot ten zabierze polskich klientów mniejszych biur podróży - powiedział PAP minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Klimczak poinformował w środę, że na czwartek zaplanowano lot Polskich Linii Lotniczych LOT na Sri Lankę, skąd maszyna poleci dalej na Malediwy, aby sprowadzić do kraju polskich obywateli w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie.

Szef resortu infrastruktury poinformował, że będzie to samolot Boeing 787 Dreamliner. Jutro on wyleci, pierwsze lądowanie na Sri Lance, drugie na Malediwach i powrót w piątek do kraju - wskazał.

14:16

Kurdyjski bojownik zginął w położonej w północnym Iraku bazie Partii Wolności Kurdystanu (PAK) w ostrzale proirańskich milicji - przekazała w środę agencja AFP, powołując się na anonimowe źródła.

Jak podkreślił kurdyjski portal Rudaw, Iran i jego irackie milicje nasiliły ataki dronów i rakiet na uzbrojone kurdyjskie grupy opozycyjne. Przyczyną są narastające obawy, że Kurdowie na zachodzie kraju mogą zorganizować powstanie przeciwko reżimowi, pełniąc rolę sojuszników armii USA w terenie.

14:15

Irański okręt wojenny "zaatakowany przez obcy okręt podwodny" u wybrzeży Sri Lanki, 101 marynarzy zaginęło. Siły Sri Lanki rozpoczęły wspólną operację ratunkową po zatonięciu IRIS Dena u południowego wybrzeża wyspy, u wybrzeży miasta Galle - informują tureckie media.

13:57

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie ma planu w sprawie przyszłości Iranu, a atak służy odwróceniu uwagi od problemów w kraju - powiedział politolog Francis Fukuyama dziennikowi "Sueddeutsche Zeitung". Dodał, że w polityce Trumpa wobec Grenlandii "jest coś z faszyzmu", a zagrożenie dla wyspy nie minęło.

Fukuyama krytycznie ocenił działania amerykańskiego prezydenta wobec Iranu. Trump nie rozumie, jak skomplikowane są ataki militarne, i wierzy, że dzięki użyciu siły może szybko eliminować przywódców państw - wskazał.

13:54

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że w do rozmów o ograniczeniu strategicznych zbrojeń nuklearnych powinna być włączona także Francja - poinformowała w środę agencja Reutera.

Ogłoszenie partnerstwa Francji z nienuklearnymi Niemcami w kwestii broni atomowej tylko potwierdza stanowisko Rosji: dalsze rozmowy o stabilności strategicznej można będzie prowadzić jedynie z udziałem Wielkiej Brytanii i Francji - stwierdził na spotkaniu z dziennikarzami.

13:51

Amerykańskie wojsko przeprowadziło atak, w wyniku którego trafiony został irański okręt wojenny u wybrzeży Sri Lanki - informuje Reuters, powołując się na trzech amerykańskich urzędników.

Jeden z nich, który zastrzegł sobie anonimowość. Powiedział natomiast, że ataku dokonał amerykański okręt podwodny. Wcześniej władze Sri Lanki poinformowały o uratowaniu 32 osób znajdujących się na pokładzie okrętu i wydobyciu kilku ciał z morza.

13:45

Trzech amerykańskich urzędników poinformowało agencję Reutera, że amerykańskie wojsko przeprowadziło atak na irański okręt wojenny u wybrzeży Sri Lanki.

13:35

Rozpoczęła się fala ataków Izraela na południowy Liban- podaje agencja Reutersa, powołując się na izraelskie siły zbrojne (IDF).

13:27

Wielka Brytania musi zachować zimną krew w konflikcie na Bliskim Wschodzie, aby odpowiedzieć na obawy opinii publicznej dotyczące eskalacji - powiedział w środę premier Keir Starmer.

Szef brytyjskiego rządu przemawiał po tym, jak prezydent USA Donald Trump ponownie skrytykował jego przywództwo za "ograniczone poparcie" Wielkiej Brytanii dla amerykańskich ataków na Iran.

13:25

Syryjskie władze portów lądowych i morskich na krótko zamknęły w środę przejście graniczne z Libanem dla odpływających marynarzy, po tym jak poinformowały, że otrzymały ostrzeżenie od Izraela, że siły izraelskie mogą zaatakować przejście - podał Reuters.

Krótko po zamknięciu rzecznik władz Mazen Alloush poinformował w serwisie X, że ruch na przejściu granicznym wrócił do normy.

13:14

Hiszpania wysyła w środę samolot pasażerski w celu ewakuacji ponad 300 swoich obywateli z ogarniętego wojną Bliskiego Wschodu po ataku USA i Izraela na Iran - poinformowało hiszpańskie ministerstwo obrony, cytowane przez dziennik "El Pais".

13:12

Ministerstwo obrony w Ankarze poinformowało, że w środę przechwycono wystrzeloną z Iranu rakietę balistyczną, która zmierzała w kierunku Turcji. Zaznaczono, że pocisk został zniszczony przez obronę powietrzną NATO nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego.

"Rakiet przeleciała najpierw nad terytorium Iraku i Syrii; w incydencie nikt nie ucierpiał" - dodało ministerstwo. W komunikacie podkreślono, że Turcja zastrzega sobie prawo do reakcji na każde wymierzone w nią wrogie działanie i ostrzega wszystkie strony, by powstrzymały się od działań, które mogą doprowadzić do eskalacji konfliktu" - podkreślono w komunikacie cytowanym przez agencję Reutera.

13:02

Zapowiadana na środę ceremonia żałobna ku czci przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego, zabitego w sobotę w amerykańsko-izraelskich atakach, została przełożona na późniejszy termin - przekazała telewizja państwowa. Uroczystość miała rozpocząć się wieczorem na Placu Imama Chomeiniego w Teheranie.

Państwowe irańskie media podkreśliły wagę uroczystości, nazywając ją ważnym momentem w historii kraju.

13:00

Podjąłem decyzję o wzmocnieniu monitoringu polskiej sieci i tego, co dzieje się w obszarze ewentualnych cyberincydentów i ataków - powiedział w środę wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, odnosząc się do pojawiających się fake newsów dotyczących sytuacji na Bliskim Wschodzie.



12:54

Pocisk balistyczny wystrzelony z Iranu i zmierzający w kierunku tureckiej przestrzeni powietrznej po minięciu Syrii i Iraku został zniszczony przez systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO we wschodniej części Morza Śródziemnego - poinformowało w środę tureckie Ministerstwo Obrony. Resort dodał, że w incydencie nie było ofiar ani osób rannych. Wskazano, że Turcja zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wszelkie wrogie działania przeciwko niej, jednocześnie ostrzegając strony przed działaniami, które mogłyby zaostrzyć konflikt.

12:18

Izraelskie siły zbrojne (IDF) przekazały w środę, że w związku z trwającymi walkami z organizacją Hezbollah cywile z całego południowego Libanu powinni ewakuować się na północ od rzeki Litani.

Działania terrorystycznej organizacji Hezbollah zmuszają IDF do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko niej. IDF nie zamierza wyrządzać wam krzywdy. Dla własnego bezpieczeństwa musicie natychmiast opuścić swoje domy. Każdy, kto znajduje się w pobliżu bojowników Hezbollahu, obiektów lub sprzętu bojowego, naraża swoje życie - oświadczył rzecznik armii, pułkownik Awiczaj Adrai.

12:05

11:25

Do tej pory 736 Polaków opuściło Egipt, a 800 Jordanię; około 30 pozostało w Izraelu, które będą opuszczać ten kraj - poinformował w środę szef MSZ Radosław Sikorski. W kwestii Zjednoczonych Emiratów Arabskich zaznaczył, że samoloty stamtąd wylatują i - jak dodał - chodzi o to, by wylatywały także do Warszawy.

Premier Tusk przekazał, że decyzja o wysłaniu transportu lotniczego po ludzi potrzebujących ze względu na stan zdrowia jest w realizacji i w ciągu kilkunastu godzin samolot z medycznym priorytetem powinien wylądować w Omanie.

10:45

Chińska armia prawdopodobnie celowo opuściła ostatnie manewry morskie z udziałem Iranu i Rosji w cieśninie Ormuz - podali analitycy think tanku Center for China Analysis (CCA). W ich ocenie Pekin mógł spodziewać się uderzenia USA i Izraela na Iran i wolał zminimalizować ryzyko uwikłania w konflikt.

10:43

Niezidentyfikowany okręt podwodny zaatakował irański statek u wybrzeży Sri Lanki - informuje Reuters, powołując się na źródła w tamtejszej marynarce wojennej i resorcie obrony. Agencja dodaje, że co najmniej 101 osób uznano za zaginione, a 78 zostało rannych.

09:54

Na środę zaplanowano kilka lotów ewakuacyjnych dla obywateli francuskich na Bliskim Wschodzie - powiedział w środę rano minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot w wywiadzie dla telewizji France 2

Jeden (samolot) wystartuje ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, drugi z Egiptu, a trzeci z Izraela - powiadomił Barrot.

Szef dyplomacji nie podał informacji, ile osób poleci przygotowanymi samolotami. Obecnie w regionie przebywa około 400 tys. Francuzów.

09:44

Pierwszy samolot ewakuacyjny wyruszył w środę z lotniska w Kecskemet w środkowych Węgrzech; ze stolicy Jordanii, Ammanu, ma przywieźć do kraju 87 osób, w tym 83 Węgrów, dwóch Rumunów, Słowaka i Kolumbijczyka - ogłosił szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto.

09:36

Izraelski myśliwiec F-35 miał zestrzelić nad Teheranem irański myśliwiec JAK-130. Poinformował o tym Reuters, cytując wojsko Izraela. Izraelskie Siły Powietrzne wskazują, że to pierwszy przypadek na świecie, gdy F-35 zestrzelił załogowy myśliwiec.

09:34

Stanowisko Hiszpanii wobec amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran jest takie samo, jak w przypadku rosyjskiej agresji na Ukrainę i kwestii wojny w Strefie Gazy: nie dla wojny - oświadczył w środę premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

Nie dla łamania prawa międzynarodowego. Nie dla założenia, że świat może rozwiązywać swoje problemy wyłącznie poprzez konflikty zbrojne. I wreszcie, nie dla powtarzania błędów przeszłości. Stanowisko rządu Hiszpanii można podsumować w słowach: nie dla wojny - podkreślił szef rządu

Sanchez wezwał USA, Izrael i Iran do zaprzestania trwających od soboty działań wojennych "zanim będzie za późno".

We wtorek prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie jest zadowolony z Hiszpanii i powiadomił, że Stany Zjednoczone nie będą już handlować z tym krajem. Jak zaznaczył, Hiszpania nie zwiększyła wydatków na obronność do 5 proc. PKB, jak inne państwa NATO, a ostatnio odmówiła USA wykorzystania swoich baz wojskowych na południu kraju do działań na Bliskim Wschodzie.

09:15

Minister obrony Izraela Israel Kac oświadczył w środę, że każdy nowy przywódca Iranu będzie "celem do wyeliminowania". Zadeklarował, że Izrael będzie dążył do dalszego osłabienia reżimu w Teheranie i stworzenia warunków dla przejęcia władzy przez naród irański.



08:58

Analitycy wojskowi donoszą, że Irańczykom udało się trafić w katarski radar wczesnego ostrzegania AN/FPS-132 Block 5.

Jest to strategiczny element systemu wykrywania i śledzenia pocisków balistycznych oraz obserwacji przestrzeni kosmicznej, wart ok. 1 mld dolarów.