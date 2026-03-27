​Sekretarz stanu USA Marco Rubio przekazał ministrom spraw zagranicznych państw G7, że wojna z Iranem będzie trwała jeszcze od dwóch do czterech tygodni - poinformował portal Axios, powołując się na trzy źródła.

Marcon Rubio, Donald Trump, Pete Hegseth, Howard Lutnik / WILL OLIVER / PAP

Jak powiedział, USA są bliskie rozpoczęcia negocjacji z Iranem.

To pierwsza taka wypowiedź wysokiego rangą przedstawiciela administracji USA, która wskazuje na dłuższy czas trwania konfliktu na Bliskim Wschodzie niż wcześniejsze prognozy prezydenta Donalda Trumpa, który od początku mówił o czterech do sześciu tygodniach działań.

Podczas piątkowego spotkania we Francji Rubio zaznaczył jednocześnie, że Stany Zjednoczone są bliskie rozpoczęcia poważnych negocjacji z Iranem. Mimo to Waszyngton rozważa kolejne kroki militarne, w tym możliwą eskalację z użyciem sił lądowych. W region kierowane są także tysiące dodatkowych żołnierzy.

Rubio podkreślił, że USA pozostają zdeterminowane, by osiągnąć wszystkie swoje cele wojenne. Dodał również, że komunikacja z Teheranem odbywa się wyłącznie za pośrednictwem mediatorów, a nie bezpośrednio. Według jego relacji nie jest obecnie jasne, kto podejmuje kluczowe decyzje po stronie irańskiej.

Co z rozmowami pokojowymi USA-Iran?

Jak wynika z ustaleń, dwóch irańskich urzędników jest gotowych rozpocząć rozmowy z USA, jednak potrzebują oni zgody najwyższego kierownictwa. Proces komunikacji jest dodatkowo utrudniony - irańscy przedstawiciele unikają korzystania z telefonów w obawie przed ich namierzeniem i ewentualnym zamachem.

Jedno ze źródeł przekazało, że Rubio poinformował partnerów z G7, iż Stany Zjednoczone nie potrzebują ich pomocy w ponownym otwarciu cieśniny Ormuz. Waszyngton liczy jednak na udział sojuszników w przyszłej misji morskiej, która po zakończeniu wojny miałaby patrolować ten strategiczny szlak.

Cytat "Rubio powiedział, że Stany Zjednoczone będą nas potrzebować w następnej fazie do eskortowania statków lub po prostu do zapewnienia międzynarodowej obecności w cieśninie Ormuz, aby pokazać Irańczykom, że nie kontrolują cieśniny. Wszyscy się z tym zgodzili" - przekazało źródło.

Zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie "w ciągu tygodni, a nie miesięcy"

Podczas konferencji prasowej po szczycie G7 Rubio podkreślił, że USA spodziewają się zakończenia wojny "w ciągu tygodni, a nie miesięcy". Dodał też, że Waszyngton wciąż czeka na jasne wskazanie, kto mógłby reprezentować Iran w ewentualnych rozmowach pokojowych.

Jeśli do nich dojdzie, amerykańskiej delegacji najprawdopodobniej przewodzić będzie wiceprezydent J.D. Vance, choć prezydent Trump powiedział, że w działania dyplomatyczne zaangażowani są też Rubio, Steve Witkoff i Jared Kushner.

Rubio dodał, że jednym z powodów, dla których sojusznicy muszą podjąć działania i zapewnić swobodę żeglugi w cieśninie po wojnie, jest to, że Iran chce pobierać opłatę od każdego statku, który przez nią przepływa.