Izrael zbombardował reaktor ciężkowodny w mieście Arak w środkowym Iranie oraz zakład obróbki uranu w mieście Ardakan. Irańskie media potwierdziły te informacje. Według izraelskiej armii były to ważne zakłady irańskiego programu budowy broni atomowej. "Nie odnotowano wzrostu promieniowania" - poinformowała w piątek wieczorem Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA).

Zakłady w Araku w Iranie. Zdjęcie satelitarne pokazujące zniszczenia po ataku z 19 czerwca 2025 r. / -/AFP/East News / East News

Obiekt w Araku był już wcześniej atakowany w czerwcu 2025 roku podczas tzw. wojny 12-dniowej.

O nalocie na zakład w Araku izraelska armia napisała w komunikacie: "Lotnictwo zaatakowało kluczową infrastrukturę, służącą do produkcji plutonu do broni atomowej".

Dodano, że obiekt był dopiero w budowie i został już wcześniej zaatakowany przez Izrael w czerwcu 2025 r. podczas tzw. wojny 12-dniowej (kampanii izraelskich i amerykańskich uderzeń cele związane z irańskim programem nuklearnym - przyp. red.).

"Zaobserwowano wiele prób odbudowy tego obiektu przez irański terrorystyczny reżim, dlatego izraelskie wojsko ponownie zaatakowało to miejsce" - czytamy w komunikacie sił zbrojnych.

Izraelska armia wydała wcześniej ostrzeżenie dla cywilów, apelując do nich, by opuścili okolice zakładu. Władze Iranu przedstawiają obiekt w Araku jako reaktor badawczy.

Tu robili "żółte ciasto"

W Ardakanie, drugim ośrodku, który został zaatakowany, znajduje się zakład obróbki uranu. Produkowane jest w nim tzw. żółte ciasto (ang. yellowcake), czyli koncentrat uranu, który jest później oczyszczany i wzbogacany, by stać się paliwem jądrowym.

Wojsko izraelskie podkreśliło, że to jedyny taki zakład w Iranie, który jest bardzo ważnym elementem "programu zbrojeń nuklearnych realizowanego przez reżim".

Państwowa irańska agencja prasowa IRNA poinformowała wcześniej o nalotach na oba obiekty, przypisując je siłom amerykańsko-izraelskim.

MAEA: Nie odnotowano wzrostu promieniowania

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) przekazała, że Iran poinformował ją o ataku na zakład obróbki uranu w Ardakanie. "Nie odnotowano wzrostu promieniowania poza obiektem" - zaznaczyła MAEA.

Dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi ponowił apel o powściągliwość w działaniach militarnych, by zapobiec ryzyku wypadku nuklearnego - podkreśliła Agencja w komunikacie na platformie X.