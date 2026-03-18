Izraelska armia poinformowała o poważnym uszkodzeniu trzech prywatnych samolotów na lotnisku Ben Guriona pod Tel Awiwem. Maszyny zostały trafione fragmentami rakiet, które zostały zestrzelone nad terytorium Izraela. Do incydentu doszło w ciągu ostatnich kilku dni, jednak nie ujawniono, do kogo należały uszkodzone samoloty.

Od 28 lutego loty komercyjne na lotnisku Ben Guriona zostały wstrzymane. Decyzja ta zapadła po rozpoczęciu przez Stany Zjednoczone i Izrael ataków na cele w Iranie, co wywołało odwetowe uderzenia rakietowe ze strony Iranu. Mimo ograniczeń, izraelscy przewoźnicy kontynuowali loty repatriacyjne, umożliwiając powrót obywatelom, którzy utknęli za granicą. Lotnisko pozostaje także ważnym punktem operacyjnym dla izraelskiego i amerykańskiego wojska.

Agencja Reutera podała, że połowa irańskich rakiet wlatujących w izraelską przestrzeń powietrzną to prawdopodobnie pociski kasetowe, które otwierają się w powietrzu i rozrzucają na dużym terytorium nawet kilkaset mniejszych ładunków.

Izrael i USA rozpoczęły naloty na Iran 28 lutego. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw regionu Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.