​Dwie osoby próbowały dostać się do bazy marynarki wojennej w Szkocji. Aresztowany 34-latek i 31-latka to domniemani irańscy szpiedzy - podał w piątek brytyjski dziennik "The Sun". W rzeczonej bazie stacjonują brytyjskie okręty podwodne z głowicami jądrowymi.

Zdjęcie ilustracyjne / CPOA(Phot) THOMAS McDONALD / BRITISH MINISTRY OF DEFENCE/HANDOUT / PAP/EPA

Zatrzymanie przy istotnej bazie

Żandarmeria wojskowa aresztowała w czwartek przy bazie HMNB Clyde w Farslane w zachodniej Szkocji 34-letniego mężczyznę i 31-letnią kobietę - podała gazeta. Zatrzymanie potwierdziła także szkocka policja.

Mężczyzna ma obywatelstwo Iranu, natomiast obywatelstwo kobiety nie jest na razie znane. Brytyjska marynarka wojenna potwierdziła, że podejrzani "bez powodzenia próbowali dostać się do HMNB Clyde w czwartek 19 marca".

Próbowali dostać się do bazy

Podejrzani próbowali najpierw wjechać do bazy samochodem, ale zostali zawróceni przez żandarmerię, a następnie pozostali w samochodzie w pobliżu bazy i "zachowywali się w podejrzany sposób" - twierdzą źródła wojskowe, na które powołał się dziennik "The Sun".

Marynarka wojenna zastrzegła, że ponieważ sprawa jest przedmiotem trwającego śledztwa, nie będzie dalej tego komentować.

Ważny element dla strategii odstraszania nuklearnego

HMNB Clyde to jedna z trzech używanych obecnie na terenie Wielkiej Brytanii baz Królewskiej Marynarki Wojennej - Royal Navy. Stanowi kluczowy element brytyjskiej strategii odstraszania nuklearnego, gdyż jest ona macierzystą bazą okrętów podwodnych wyposażonych w pociski z głowicami jądrowymi.

Wielka Brytania nie bierze udziału w amerykańsko-izraelskich atakach na Iran. Jednak kraj zgodził się, aby brytyjskie bazy w regionie były wykorzystywane do uderzeń obronnych w magazyny lub wyrzutnie irańskich rakiet. W piątek minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi w rozmowie telefonicznej z szefową brytyjskiego MSZ Yvette Cooper ostrzegł, że będzie to traktowane jako "udział w agresji".