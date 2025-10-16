Ministerstwo obrony Izraela przygotowuje się do otwarcia przejścia granicznego między Strefą Gazy a Egiptem w Rafah. Resort przekazał jednak, że dostawy pomocy nie trafią do głodujących mieszkańców Gazy. Dozwolony będzie jedynie ruch osobowy.

Ciężarówki z pomocą czekające na możliwość wjazdu do Strefy Gazy / STR/AFP / East News

Izrael przygotowuje się do otwarcia przejścia granicznego Rafah między Strefą Gazy a Egiptem, ale data nie została jeszcze podana.

Przejście będzie dostępne wyłącznie dla ruchu osobowego, a nie dla transportu pomocy humanitarnej.

Otwarcie przejścia jest elementem rozejmu między Izraelem a Hamasem, jednak Izrael uzależnia je od zwrotu ciał zakładników przez Hamas.

Nadzór nad przejściem ma sprawować cywilna misja Unii Europejskiej (EUBAM-Rafah).

Pomoc humanitarna dociera obecnie do Gazy przez przejścia z Izraelem, a ONZ informuje o zwiększeniu transportów.

Otwarcie granicy elementem porozumienia

Rafah jest jedynym przejściem granicznym łączącym Strefę Gazy z Egiptem. Punkt jest zamknięty od czasu zajęcia go przez wojska izraelskie wiosną 2024 r., ale otwarto go podczas rozpoczętego w styczniu, blisko dwumiesięcznego zawieszenia broni.

Otwarcie przejścia jest elementem obowiązującego od piątku rozejmu w wojnie Izraela z Hamasem.

Izrael ostrzegał wcześniej, że może nie otworzyć przejścia i ograniczyć napływ pomocy humanitarnej, ponieważ Hamas nie zwrócił w terminie ciał zabitych zakładników. Do poniedziałku grupa miała przekazać wszystkie 28 ciał, jednak jak dotąd zwróciła dziewięć zwłok.

Misja UE na przejściu

Przejście ma zostać otwarte w czwartek - przekazała w środę agencja Reutera za dwoma źródłami. Już wcześniej informowano, że nadzór nad punktem będzie sprawowała cywilna, nieuzbrojona misja Unii Europejskiej (EUBAM-Rafah).

"Należy podkreślić, że przez przejście w Rafahu nie będzie transportowana pomoc humanitarna. W tej sprawie nie osiągnięto porozumienia na żadnym etapie" - dodano w czwartkowym komunikacie COGAT, agencji izraelskiego ministerstwa obrony odpowiedzialnej za działania cywilne w Strefie Gazy.

Wysoki doradca amerykańskiego rządu powiedział w środę wieczorem, że wbrew krążącym doniesieniom Izrael nie ograniczył napływu pomocy humanitarnej, a USA współpracują w tej sprawie z ONZ.

Pomoc dociera obecnie do Strefy Gazy przez przejścia graniczne z Izraelem. ONZ informowała w niedzielę o znacznym postępie i zwiększeniu transportów.

Dlaczego Hamas nie zwrócił ciał?

Przedstawiciel Białego Domu wyraził przekonanie, że Hamas chce zwrócić wszystkie ciała zakładników, ale utrudniają mu to zniszczenia w Strefie Gazy. Zaznaczył, że w sprawie zwrotu ciał podejmowane są liczne działania: państwa monitorujące rozejm wymieniają się informacjami, na miejsce mają dotrzeć zagraniczne grupy ratunkowe, które pomogą w ekshumacjach, USA planują też wypłacać nagrody za pomoc w odnalezieniu zwłok porwanych.