We wtorek wieczorem Hamas przekazał izraelskiemu wojsku cztery trumny ze szczątkami zakładników. Przekazanie odbyło się za pośrednictwem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, którego pracownicy odebrali ciała w mieście Gaza. Hamas nie ogłosił tożsamości wydanych zwłok.

Hamas zwrócił Izraelowi za pośrednictwem Czerwonego Krzyża ciała czterech zakładników (Zdjęcie ilustracyjne) / EPA/HAITHAM IMAD / PAP

Hamas przekazał Izraelowi we wtorek ciała kolejnych czterech zakładników.

Do analogicznej sytuacji doszło dzień wcześniej.

Zawarte porozumienie zakłada, że Hamas miał do poniedziałku przekazać ciała wszystkich 28 zabitych porwanych, ale organizacja tłumaczy, że ma problemy z ich lokalizacją i wydobyciem. Izrael nie jest skłonny wierzyć w tę wersję wydarzeń.

Szczątki zostały przekazane we wtorek za pośrednictwem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, którego pracownicy odebrali je z miasta Gazy.

Wojsko zbada trumny, następnie odbędzie się ceremonia pod przewodnictwem rabina wojskowego, a ciała zostaną przetransportowane do Izraela w celu ich identyfikacji - poinformowano w komunikacie wojska.

Hamas nie ogłosił tożsamości wydanych zwłok.

W poniedziałek Izraelowi zwrócono szczątki czterech osób. To Guy Illouz, Jossi Szarabi, Daniel Peretz oraz nepalski student Bipin Joshi. Ich tożsamość potwierdzili izraelscy medycy sądowi.

Tarcia w związku z opóźnieniami

Przekazanie ciał jest elementem obowiązującego od piątku rozejmu między Izraelem a Hamasem. Zgodnie z porozumieniem, palestyńska organizacja miała do poniedziałku przekazać szczątki wszystkich 28 zabitych porwanych, jednak do tej pory wydano jedynie osiem. W ramach tej samej umowy Hamas wypuścił już 20 ostatnich żyjących zakładników, a Izrael zwolnił blisko 2000 zatrzymanych Palestyńczyków.

W odpowiedzi na opóźnienia w przekazywaniu zwłok, izraelskie władze zdecydowały, że w środę nie zostanie otwarte przejście graniczne w Rafah między Strefą Gazy a Egiptem, zamknięte od wielu miesięcy. Dodatkowo Izrael ograniczył napływ pomocy humanitarnej do Gazy - do enklawy ma wjechać 300 ciężarówek z pomocą, czyli połowa tego, co wcześniej uzgodniono z ONZ.

Zwiększenie dostaw pomocy humanitarnej było jednym z warunków pierwszej fazy rozejmu. ONZ informowała w niedzielę o znacznym postępie w transporcie pomocy, jednak obecne ograniczenia mogą wpłynąć na sytuację humanitarną w Strefie Gazy.

Co jest powodem opóźnień w przekazaniu zwłok?

Hamas tłumaczy opóźnienia trudnościami w lokalizacji i wydobyciu wszystkich szczątków. Rzecznik Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Christian Cardon podkreślił, że odnalezienie i przekazanie ciał zakładników to poważne wyzwanie, które może potrwać wiele dni lub tygodni. Dodał, że niektóre ciała mogą nigdy nie zostać odnalezione.

Izraelscy urzędnicy i wojskowi są jednak przekonani, że Hamas zna miejsce pochówku większej liczby zakładników, ale celowo opóźnia ich przekazanie. Rząd w Jerozolimie pozostaje pod silnym naciskiem rodzin porwanych, które domagają się realizacji umowy.

Zgodnie z zapisami porozumienia, Hamas miał do poniedziałku przekazać wszystkie zwłoki będące w jego posiadaniu oraz poinformować o znanych miejscach pochówku grupę roboczą złożoną z przedstawicieli mediatorów (USA, Katar, Egipt, Turcja) i Czerwonego Krzyża.