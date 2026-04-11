​Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu wymaga poważnej renowacji - alarmuje polski ambasador w Moskwie Krzysztof Krajewski. Dyplomata podkreśla jednak, że w obecnej sytuacji politycznej takie prace są niemożliwe.

Ambasador Polski w Moskwie Krzysztof Krajewski

Bądź na bieżąco. Po więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata zapraszamy na stronę główną rmf24.pl .

Ambasador RP w Moskwie Krzysztof Krajewski przekazał RMF FM informacje o złym stanie Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu. Zdaniem dyplomaty wymaga on poważnej renowacji.

Krajewski w rozmowie z RMF FM ocenił, że naprawie trzeba poddać część elementów konstrukcyjnych memoriału. Poza tym - jak mówił - chodzi także o renowację tablic i ołtarza z oksydowanego żelaza. Metal, który jest w ołtarzu, w tablicach pamiątkowych, ulega pewnej erozji. I to jest widoczne. Powstały zacieki, które wpłynęły na obraz tego wielkiego ołtarza - stwierdził.

Dyplomata podkreśla, że zaczynają się kruszyć także niektóre fundamenty. Krzysztof Krajewski ma jednak świadomość, że obecnie nie ma możliwości przeprowadzenia remontu. Aura polityczna, która - mówiąc oględnie - nie jest dobra, powoduje, że nie ma szans na to - ocenił.

Na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu spoczywa 4 421 oficerów i podchorążych Wojska Polskiego, jeńców wojennych z obozu w Kozielsku zamordowanych w 1940 przez NKWD. Byli oni przewożeni pociągami do stacji kolejowej Gniezdowo, a następnie zabijani w Katyniu. W 2000 r. ukazała się księga cmentarna cmentarza wojennego w Katyniu zawierająca listę pochowanych tam ofiar zbrodni katyńskiej wraz z krótkimi biogramami - w sumie 4 406 nazwisk.