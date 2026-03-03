Wojsko izraelskie przeprowadza jednoczesne ataki w stolicy Iranu, Teheranie, a także w stolicy Libanu, Bejrucie. Jak wygląda obecnie sytuacja na Bliskim Wschodzie? O tym poniżej. Śledźcie naszą relację na żywo.

20:18

W Dubaju i w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w stolicy Kataru, Dosze, we wtorek wieczorem słychać było głośne eksplozje - poinformowała agencja AFP. Iran kontynuuje ataki na państwa Zatoki Perskiej w odwecie za uderzenia USA i Izraela.

Jak podała AFP, jej dziennikarze słyszeli wybuchy w Dausze i Dubaju, a świadkowie przekazali im informacje o słyszalnych eksplozjach w Abu Zabi.

Władze Dubaju przekazały później, że huki były efektem działań obrony powietrznej.

19:32

Czy w związku z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie Europie grożą ataki terrorystyczne?

Eksperci wskazują na rosnące zagrożenie.

18:33

Siły izraelskie zaatakowały we wtorek siedzibę organizacji islamistycznej powiązanej z libańskim Hezbollahem i palestyńskim Hamasem w Sajdzie na południu Libanu - podała oficjalna libańska agencja ANI. Ambasada USA w Bejrucie zapowiedziała, że będzie zamknięta do odwołania.

18:25

Nie tylko tankowce utknęły na Bliskim Wschodzie - co najmniej pół tuzina statków wycieczkowych z tysiącami osób na pokładach zacumowało w portach dotkniętego konfliktem rejonu, w tym w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie, obserwując spadające pociski, czekają na przerwę w działaniach wojennych.

Według portalu turystycznego Hosteltur wymiana ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem pokrzyżowała plany największych przewoźników morskich, w tym MSC, Cruises, Celestyal Cruises, TUI i Aroya.

17:33

Nie odnotowano skażenia radioaktywnego w obiekcie nuklearnym w Natanz po atakach USA i Izraela, jak podały we wtorek irańskie media. Ambasador Iranu przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) powiedział w poniedziałek, że obiekt został zaatakowany podczas operacji wojskowych prowadzonych przez USA i Izrael przeciwko jego krajowi.

17:07

Wysłannik prezydenta USA ds. misji specjalnych Richard Grenell zasugerował we wtorek, że Stany Zjednoczone potrzebują Grenlandii, bo nie wszystkie państwa NATO popierają wojnę USA przeciwko Iranowi.

"Jedna rzecz jest jasna - (Donald Trump) ma absolutną rację, że potrzebujemy Grenlandii. Nie wszyscy członkowie NATO są z nami w sprawie Iranu" - napisał Grenell we wpisie na platformie X. "Potrzebujemy Grenlandii dla dobra bezpieczeństwa narodowego USA tak szybko, jak to możliwe" - zaznaczył. 

16:45

Armia izraelska poinformowała we wtorek o zaatakowaniu fabryk produkujących rakiety balistyczne w różnych miejscach Iranu. Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział, że jego kraj będzie nadal "mocno uderzać w Iran".

"Podczas ataków przeprowadzanych w całym Iranie armia izraelska obrała za cel obiekty przemysłowe, wykorzystywane przez reżim irański do produkcji broni, a zwłaszcza pocisków balistycznych" - powiadomiła armia w komunikacie.

16:24

Izrael zaatakował święte miasto Iranu. W Kom trwał wybór nowego przywódcy kraju, pociski spadły w momencie liczenia głosów.

16:00

Zjednoczone Emiraty Arabskie, we współpracy z sąsiadującymi krajami Rady Współpracy Zatoki Perskiej oraz Międzynarodową Organizacją Lotnictwa Cywilnego, otworzyły właśnie bezpieczne korytarze powietrzne. Ich przepustowość wynosi 48 samolotów na godzinę.

15:50

Bezpieczeństwo społeczeństwa Kuwejtu oraz Polaków przebywających w tym państwie i zapewnienie swobody połączeń lotniczych kluczowych dla transportu - były wśród tematów rozmowy telefonicznej szefa MSZ Radosława Sikorskiego z jego kuwejckim odpowiednikiem, szejkiem Jarrahem Jaberem Al-Ahmadem Al-Sabahem.

Jak przekazał resort dyplomacji, tematami rozmowy były: "potępienie przez Polskę ataków odwetowych na państwa regionu, niebędące stronami konfliktu, podkreślenie wagi zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwa Kuwejtu, a także obywatelom RP przebywającym tam na stałe i czasowo".

Ponadto - podało MSZ - ministrowie rozmawiali o konieczności udrożnienia szlaków żeglugi morskiej w Zatoce oraz zapewnienia swobody połączeń lotniczych kluczowych dla globalnego transportu.

14:40

Rzecznik resortu obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich oświadczył we wtorek, że ZEA mają zasoby pocisków przechwytujących, a stawiający przeciwną tezę raport agencji Bloomberg, opublikowany poprzedniego dnia, mijał się z prawdą.

Ministerstwo poinformowało również, że kraj utrzymuje solidne strategiczne zapasy amunicji, aby zapewnić ciągłą zdolność przechwytywania i reagowania przez dłuższy czas. Potwierdziło, że potencjał obronny i ramy bezpieczeństwa narodowego ZEA pozostają "niezłomne i bezkompromisowe", i podkreśliło, że bezpieczeństwo obywateli, mieszkańców i turystów pozostaje najwyższym priorytetem.

14:39

Iran chce rozmawiać, ale powiedziałem im, że jest za późno - oznajmił prezydent USA Donald Trump w nowym wpisie we wtorek. Trump ogłosił, że irańska obrona powietrzna, siły powietrzne, marynarka i dowództwo zostały zniszczone.

"Ich obrona powietrzna, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna i Dowództwo zniknęły. Chcą rozmawiać. Powiedziałem: »Za późno!«" - napisał Trump na Truth Social.

13:47

Armia Kataru udaremniła atak Iranu na lotnisko cywilne w stolicy, Dosze - przekazał rzecznik katarskiego MSZ Madżid al-Ansari. Podejmowano próby ataku na międzynarodowe lotnisko Hamad, lecz wszystkie zostały udaremnione. Pociski zostały przechwycone przez nasze środki obronne i żaden z nich nie dotarł do celu - powiedział rzecznik.

13:41

Premier Donald Tusk przekazał we wtorek, że ponad 480 polskich obywateli opuściło Izrael, Jordanię i Liban, czyli - jak zaznaczył - miejsca "zagrożone bezpośrednio działaniami wojennymi". Są już w Polsce lub w drodze do Polski - przekazał premier.

13:17

Na konferencji przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk zapewnił, że wojna nie ma wpływu na dostawy ropy i innych paliw do Polski.

13:03

Biuro ONZ ds. Praw Człowieka wezwało siły stojące za śmiertelnym atakiem na szkołę dla dziewcząt w Iranie do zbadania i podzielenia się wiedzą na temat tego incydentu, nie ujawniając, kto ich zdaniem był odpowiedzialny - podaje agencja Reutera. Zginęło tam co najmniej 150 osób - głównie dzieci.

Tysiące ludzi wyszło na ulice, aby wziąć udział w masowym pogrzebie ofiar, które zginęły w ataku na szkołę dla dziewcząt.

12:50

Prezydent Rosji Władimir Putin przeprowadził serię rozmów telefonicznych z przywódcami czterech arabskich państw Zatoki Perskiej i zaproponował wykorzystanie swoich kontaktów z Iranem w celu złagodzenia napięć w regionie.

Putin z pewnością dołoży wszelkich starań, aby przyczynić się do choćby niewielkiego złagodzenia napięć - powiedział we wtorek dziennikarzom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Jak poinformowano, rosyjski przywódca przekaże władzom w Teheranie obawy arabskich liderów dotyczące ataków Iranu na infrastrukturę naftową w Zjednoczone Emiraty Arabskie.

12:38

Polskie władze nie planują żadnych nadzwyczajnych działań związanych z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie. Jak wynika z nieoficjalnych informacji zebranych przez dziennikarza RMF FM Tomasza Skorego, zaangażowanie Polski w konflikt świadomie ogranicza się do dbania o obywateli polskich w zagrożonym regionie. Prezydent Karol Nawrocki nie planuje zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a marszałek Sejmu - nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu.

12:28

W Iranie odbyła się masowa ceremonia pogrzebowa 165 uczennic i pracownic, które w sobotę zginęły w wyniku ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na szkołę dla dziewcząt w mieście Minab.

12:16

MSZ Arabii Saudyjskiej potępiło we wtorek irański atak na ambasadę USA w Rijadzie i podkreśliło, że władze kraju zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi. Królestwo potwierdziło swoje prawo do podjęcia wszelkich środków w celu obrony własnego bezpieczeństwa i żywotnych interesów.

Ministerstwo obrony w Rijadzie przekazało, że w rejonie stolicy przechwycono osiem dronów. Wcześniej resort ocenił wstępnie, że amerykańską ambasadę zaatakowały dwa bezzałogowce - przypomniał saudyjski portal Arab News.

12:08

Polskie Linie Lotnicze LOT odwołały rejsy do Dubaju do 6 marca oraz anulowały dwa kolejne loty do Rijadu zaplanowane na 12 i 15 marca - poinformował we wtorek rzecznik narodowego przewoźnika Krzysztof Moczulski. Dodał, że połączenia do Tel Awiwu pozostają zawieszone do 18 marca włącznie.

Polskie Linie Lotnicze LOT, zgodnie z rekomendacją Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, podjęły decyzję o skasowaniu rejsów do Dubaju do 6 marca oraz o anulacji dwóch kolejnych lotów do Rijadu dnia 12 i 15 marca. Połączenia do Tel Awiwu pozostają zawieszone do 18 marca włącznie - poinformował na platformie X rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski.
Zaznaczył, że służby operacyjne przewoźnika są w bieżącym kontakcie z pasażerami odnośnie do zmian rezerwacji.

12:02

Ambasada RP w Dosze informuje, że zgodnie z najnowszym komunikatem katarskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych władze Kataru ponownie podkreślają konieczność pozostawania w domach, hotelach lub innych budynkach, unikania wychodzenia na zewnątrz, z wyjątkiem sytuacji absolutnie koniecznych, trzymania się z dala od okien oraz miejsc odsłoniętych, co jest uznawane za konieczny środek zapobiegawczy na obecnym etapie.

Ministerstwo apeluje o pełne i bieżące stosowanie się do oficjalnych instrukcji władz, korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł informacji, powstrzymanie się od rozpowszechniania niezweryfikowanych doniesień i pogłosek.

11:58

Ambasador USA w Izraelu Mike Huckabee wzywa Amerykanów mieszkających w Izraelu do opuszczenia kraju przez egipski Półwysep Synaj. We wtorek rano Huckabee zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował, że ambasada otrzymuje dużą liczbę próśb o ewakuację, jednak jej pracownicy pozostają w domach.

"Możliwości są bardzo ograniczone" - napisał Huckabee, dodając, że nie jest jasne, kiedy lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie zostanie ponownie otwarte.

Poradził Amerykanom, którzy chcą wyjechać, aby udali się autobusem do kurortów w Sharm el-Sheikh lub Taba na południu Synaju.

11:51

Reprezentacja Iranu w piłce nożnej kobiet odmówiła odśpiewania hymnu podczas międzynarodowego turnieju piłkarskiego Asia Cup. Przed meczem z Koreą Południową zawodniczki nie odśpiewały hymnu narodowego. Drużyna stała w milczeniu, a trenerka Marzieh Jafari uśmiechała się podczas jego wykonania.

11:50

Agencja Nexta podaje, że według lokalnych źródeł Iran zaatakował infrastrukturę naftową w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

11:48

Wojsko izraelskie nakazało ewakuację ponad dwudziestu miast w południowym Libanie - przekazał Reuters.

11:43

Co z polskimi kontyngentami wojskowymi w Libanie i w Iraku? "Żadna z baz wojskowych, w której na Bliskim Wschodzie stacjonują polscy żołnierze, nie była od początku trwającego konfliktu w regionie obiektem ataku ze strony Iranu" - usłyszał w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych reporter RMF FM.

11:30

Nowojorczycy wychodzą na ulice, by protestować przeciwko wojnie z Iranem. Demonstranci domagają się zakończenia operacji wojskowej - wśród skandowanych haseł znalazły się: "Pieniądze na potrzeby ludzi - nie na wojnę z Iranem!", "Trump jest zbrodniarzem wojennym" czy "Przestańcie zabijać cywilów".

11:25

Europejczycy obawiają się, że USA z powodu zaangażowania na Bliskim Wschodzie stracą zainteresowanie wywieraniem nacisków na przywódcę Rosji Władimira Putina, by zawarł pokój z Ukrainą - ocenił we wtorek portal Politico. Jak dodał, Stany Zjednoczone tracą w Iranie zapasy pocisków rakietowych, których Ukraina rozpaczliwie potrzebuje.

"Praktyczne skutki uwikłania się Stanów Zjednoczonych w przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie mogą być nawet poważniejsze niż skutki polityczne: Ukraina może zostać pozbawiona amerykańskiej broni, której potrzebuje, aby stawiać opór przeprowadzanym codziennie przez Rosję atakom rakietowym" - czytamy.

Portal przypomniał, że jeszcze zanim Stany Zjednoczone rozpoczęły naloty na Iran, urzędnicy w Waszyngtonie wyrażali obawy, że taki konflikt mógłby uszczuplić amerykańskie zapasy broni.

11:22

Przebywający w Teheranie dziennikarz Mohammad Khatibi w wywiadzie dla BBC World Service powiedział, że atak izraelsko-amerykański skierowany był w wojsko i ludność cywilną.

Dodał, że "każda część" stolicy, Teheranu, została ostrzelana przez siły amerykańskie i izraelskie, m.in. wieże telekomunikacyjne, stacje nadawcze i wielki bazar miejski, który według Khatibiego "został zamieniony w gruzy".

11:13

Wojsko izraelskie twierdzi, że zaatakowało biuro prezydenta Iranu. W oświadczeniu zamieszczonym na Telegramie Siły Obronne Izraela poinformowały, że "liczne pociski" spadły na biuro prezydenta i Najwyższą Radę Bezpieczeństwa Narodowego.

Zaatakowano również instytucję szkolenia wojskowego i "dodatkową kluczową infrastrukturę reżimu".

10:21

Irański Czerwony Półksiężyc podał, że liczba ofiar śmiertelnych w wyniku ataków USA i Izraela wzrosła do 787. 

10:16

Trwa operacja wojsk Izraela na południu Libanu. Jak przekazała izraelska armia, jej żołnierze kontynuują tam ataki na proirański Hezbollah. Siły zbrojne Libanu wycofały się natomiast z co najmniej siedmiu wysuniętych pozycji operacyjnych - przekazała agencja Reutera.

10:10

O poranku na warszawskim lotnisku Chopina wylądował samolot z Dubaju. To maszyna linii lotniczej Flydubai. Na jej pokładzie przyleciało ok. 190 Polaków, którzy w wyniku zaognionej sytuacji na Bliskim Wschodzie nie byli w stanie wydostać się z Dubaju.

Takie przypadki jak dziś będą incydentalne. W tej chwili nie spodziewamy się regularnych powrotów z rejonu Zatoki Perskiej - usłyszał repoter RMF FM od Piotra Rudzkiego z biura prasowego lotniska Chopina.

Linie lotnicze, które realizowały rejs, są ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, więc nie podlegają restrykcjom wprowadzonym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego. Decyzję o tym, żeby zrealizować rejs z Dubaju do Warszawy, podjęła konkretna linia lotnicza. Warto podkreślić, że dziś według planu miał odbyć się kolejny lot tych linii do Warszawy, jednak został odwołany, tak jak i inne loty z krajów Bliskiego Wschodu.

10:01

Z kolei we wpisie na platformie Truth Social Donald Trump zapewnił, że zapasy amunicji "klasy średniej i średnio wysokiej nigdy nie były tak duże". Zareagował w ten sposób na doniesienia amerykańskich mediów, że wysocy rangą wojskowi USA są zaniepokojeni malejącymi zasobami systemów obrony powietrznej.

09:55

Prezydent USA Donald Trump uderzył w Wielką Brytanię. W opublikowanej we wtorek rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Sun" zasugerował, że premier Keir Starmer nie poparł operacji przeciwko Iranowi ze względu na muzułmańskich wyborców. Ostrzegł też, że Wielka Brytania przez imigrację staje się krajem trudnym do rozpoznania.

Trump powiedział, że nigdy nie sądził, iż niegdyś "najbardziej solidne ze wszystkich" specjalne stosunki znajdą się w takim kryzysie. Wyraził ubolewanie, że brytyjsko-amerykańskie relacje "nie są takie jak kiedyś" i ocenił, że jest to "bardzo smutne".

Były to najsilniejsze stosunki ze wszystkich. A teraz mamy bardzo silne stosunki z innymi krajami w Europie - powiedział Trump, po czym bezpośrednio krytykował Starmera, mówiąc: Nie był pomocny. Nigdy nie sądziłem, że to zobaczę. Nigdy nie sądziłem, że zobaczę to ze strony Wielkiej Brytanii.

09:40

Tak wygląda Bejrut, stolica Libanu, po wtorkowym ataku wojsk izraelskich. Siły Obronne Izraela przeprowadziły naloty na kluczowe obiekty Hezbollahu w Bejrucie, uderzając w centra dowodzenia, magazyny broni i infrastrukturę komunikacyjną wykorzystywaną do ataków, działań wywiadowczych i propagandy. Wszystkie cele były miejscami wyznaczonymi jako miejsca ataków terrorystycznych.

09:27

Libańskie Siły Zbrojne wycofują się z granicy z Izraelem po ogłoszeniu izraelskich operacji lądowych w Libanie.

09:24

Izraelscy żołnierze przekroczyli granicę z Libanem w kilku miejscach - przekazał Reutersowi libański urzędnik.

09:16

Ambasada USA w Jerozolimie poinformowała, że nie jest w stanie ewakuować ani bezpośrednio pomagać Amerykanom w opuszczaniu Izraela. 

08:57

Minister obrony Izraela Israel Katz oświadczył, że izraelskie wojsko zajmie "strategiczne obszary w Libanie", aby powstrzymać ostrzał Izraelczyków mieszkających wzdłuż granicy na północy kraju.

Decyzja ta stanowi kolejny cios dla suwerenności Libanu i dla wynegocjowanego przez USA porozumienia o zawieszeniu broni z 2024 r., które położyło kres rocznym walkom pomiędzy Izraelem a libańską grupą zbrojną Hezbollah.

Libańskie media donoszą, że armia libańska zaczyna wycofywać się ze swoich pozycji na południu.

08:47

Ceny ropy naftowej są na bardzo wysokich poziomach i jeszcze powiększają wzrosty w reakcji na zaostrzanie działań wojennych USA i Izraela przeciwko Iranowi - informują maklerzy we wtorek, czwartego dnia operacji wojskowej Izraela i USA przeciwko Iranowi. Złoty we wtorek rano osłabił się do euro, które kosztowało 4,24 zł, dolara amerykańskiego, za którego płacono 3,63 zł oraz franka szwajcarskiego wycenianego na 4,65 zł i brytyjskiego funta, za którego trzeba było zapłacić 4,85 zł.

08:34

Zbiorniki paliwa w porcie handlowym Duqm w Omanie zostały zaatakowane przez kilka dronów, z których jeden trafił w zbiornik paliwa - poinformowała państwowa agencja prasowa Omanu, powołując się na źródło sił bezpieczeństwa.

08:21

Hezbollah, organizacja bojowa wspierana przez Iran, poinformowała, że zaatakowała trzy izraelskie obiekty wojskowe "w odpowiedzi na zbrodniczą izraelską agresję, której celem były dziesiątki libańskich miast i miasteczek".

Na Telegramie Hezbollah informuje o ataku na bazę Nafah na Wzgórzach Golan "dużą salwą rakietową", a także o ataku dronami na bazy lotnicze Meron i Ramat David w północnym Izraelu.

Wojsko izraelskie nie skomentowało na razie doniesień.

08:06

Poranne ataki na Teheran: izraelskie siły powietrzne przeprowadzają zakrojony na szeroką skalę atak.

08:05

Tak mieszkańcy pomagają pilotowi zestrzelonego amerykańskiego myśliwca w Kuwejcie - umieścili go w bagażniku samochodu.

07:53

Wybór najwyższego przywódcy Iranu, który zastąpi zabitego w sobotę w amerykańsko-izraelskich nalotach ajatollaha Alego Chameneia, nie potrwa długo - podała we wtorek irańska agencja ISNA. Powołała się na jednego z członków Zgromadzenia Ekspertów, które dokona wyboru przywódcy.

Zgodnie z konstytucją Iranu do czasu wyboru krajem rządzi trzyosobowa rada tymczasowa, w skład której weszli prezydent Masud Pezeszkian, szef władzy sądowniczej Golamhosejn Mohseni Eżei oraz imam Alireza Arafi, stojący na czele ogólnokrajowego systemu seminariów duchownych.

07:47

Na lotnisku w Warszawie wylądował o poranku samolot z Dubaju, który należy do linii lotniczej Flydubai. Na pokładzie m.in. Polacy, którzy na kilka dni utknęli na Bliskim Wschodzie po ataku na Iran.

Dostałem telefon do pokoju, że za godzinę mój samolot wystartuje. Jeżeli zdążę, to zdążę, jeżeli nie, muszę czekać dalej. Ta godzina to była walka o życie - powiedział jeden z Polaków RMF FM.

Opowiadał także, że w momencie ataku irańskiego drona na terminal lotniska w Dubaju był 10 bramek obokSłyszałem wybuch, zaczęła się ewakuacja - mówił. 

W momencie, kiedy były największe ostrzały, byliśmy tuż pod tym ostrzałem, widzieliśmy, jak się rozpryskują na niebie - mówiła inna pasażerka.

07:40

Ambasada USA w Kuwejcie jest zamknięta "do odwołania" - napisano na jej koncie X, powołując się na "trwające napięcia regionalne". Ambasada poinformowała, że "odwołano wszystkie regularne i pilne wizyty konsularne".

07:37

Jak podają źródła policyjne, dron zaatakował amerykańską bazę wojskową w pobliżu lotniska w Irbilu na północy Iraku.

07:34

Air France poinformowało, co podaje Reuters, że "ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa w miejscu docelowym" odwołuje loty do i z Tel Awiwu, Bejrutu, Dubaju i Rijadu do 5 marca włącznie.

07:07

Wysocy rangą amerykańscy wojskowi są zaniepokojeni kurczącymi się zasobami systemów obrony powietrznej i obawiają się, że wojna na Bliskim Wschodzie może wymknąć się spod kontroli a z magazynów szybko znika uzbrojenie - pisze „Washington Post”. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim pytany o obawy, że USA nie będą w stanie realizować dostaw uzbrojenia podkreślił, że Zachód musi nie tylko się obudzić pod względem wydatków, ale również produkcji. Przemysł zbrojeniowy musi przejść na tryb pełnej gotowości - zaznaczył.

Zobacz również:

Wicepremier, szef MON dla RMF FM: Polski, europejski, amerykański przemysł musi wrzucić szósty bieg
Wicepremier, szef MON dla RMF FM: Polski, europejski, amerykański przemysł musi wrzucić szósty bieg

07:04

To, co się stanie z reżimem w Iranie jest drugorzędne wobec głównego celu jakim jest pozbawienie Iran możliwości pozyskania broni jądrowej - powiedział w wywiadzie dla Fox News wiceprezydent USA J.D. Vance. Zapewnił też, że prezydent Donald Trump nie pozwoli na prowadzenie wieloletniej wojny.

Pytany, czy administrację Trumpa obchodzi to, kto będzie rządził Iranem po zakończeniu wojny, wiceprezydent odpowiedział, że "w idealnym świecie" chciałby, aby był to ktoś chętny do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i kto okazywałby Ameryce szacunek.

Ale ostatecznie, cokolwiek stanie się z reżimem w takiej czy innej formie, jest to drugorzędne w stosunku do głównego celu prezydenta, jakim jest upewnienie się, że irański reżim terrorystyczny nie zbuduje bomby atomowej - powiedział Vance.
Obiecywał też, że obecna wojna nie będzie wieloletnim konfliktem takim jak te w Iraku i Afganistanie.

Prezydent Trump różni się zarówno od Republikanów, jak i Demokratów z przeszłości tym, że nie pozwoli swojemu krajowi na wojnę bez jasno określonego celu. Określił ten cel jako taki, że Iran nie może posiadać broni jądrowej. To całkiem proste i myślę, że oznacza to, że nie będziemy wracać do problemów, które mieliśmy z Irakiem i Afganistanem - dodał.

06:59

"To, co się stanie z reżimem w Iranie, jest drugorzędne wobec głównego celu, jakim jest pozbawienie Iranu możliwości pozyskania broni jądrowej" - powiedział w wywiadzie dla Fox News wiceprezydent USA J.D. Vance. Zapewnił też, że prezydent Donald Trump nie pozwoli na prowadzenie wieloletniej wojny.

06:47

Przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie i stały spadek dostaw ropy naftowej i gazu z tego regionu mogą spowodować znaczny wzrost inflacji i gwałtowny spadek produkcji w strefie euro - powiedział główny ekonomista Europejskiego Banku Centralnego Philip Lane we wtorkowym wywiadzie dla "Financial Times".

Ceny ropy naftowej wciąż idą w górę. Irańskie media poinformowały, że Cieśnina Ormuz jest zamknięta, a Iran będzie strzelał do każdego statku, który spróbuje przez nią przepłynąć.

Przez cieśninę przepływa około jednej piątej światowego zużycia ropy naftowej. Cieśnina Ormuz leży między Omanem a Iranem - łączy Zatokę Perską z Zatoką Omańską i Morzem Arabskim. 

W najwęższym miejscu cieśnina ma 33 km szerokości, a szerokość szlaku żeglugowego w obu kierunkach wynosi zaledwie 3 km. 

Kraje członkowskie OPEC: Arabia Saudyjska, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt i Irak eksportują większość swojej ropy naftowej przez cieśninę, głównie do Azji. 

Katar, jeden z największych eksporterów skroplonego gazu ziemnego na świecie, przesyła przez cieśninę prawie cały swój LNG. W poniedziałek Katar wtrzymał produkcję LNG. 

06:40

Wojsko izraelskie poinformowało, że obecnie przeprowadza jednoczesne ataki w stolicy Iranu, Teheranie, a także w stolicy Libanu, Bejrucie.

W oświadczeniu wojskowym z wtorkowego poranka wskazano, że izraelskie siły powietrzne rozpoczęły ukierunkowane ataki na obiekty wojskowe należące do - jak określono - reżimu irańskiego i ugrupowania bojowego Hezbollah.

"Siły Obronne Izraela prowadzą obecnie jednoczesne ataki ukierunkowane na cele wojskowe w Teheranie i Bejrucie" - podano w oświadczeniu.

06:31

Centralne Dowództwo USA poinformowało o zniszczeniu obiektów dowodzenia i kontroli Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, a także irańskich systemów obrony powietrznej, wyrzutni rakiet i dronów oraz lotnisk wojskowych.

"Będziemy nadal podejmować zdecydowane działania w odpowiedzi na bezpośrednie zagrożenia ze strony reżimu irańskiego" - oświadczyło dowództwo wojskowe USA.

05:39

Departament Stanu USA zaapelował do Amerykanów o natychmiastowe opuszczenie kilkunastu krajów na Bliskim Wschodzie w związku z poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa.

Na liście znalazły się: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Egipt, Iran, Irak, Izrael (a także Zachodni Brzeg i Strefa Gazy), Jemen, Jordania, Kuwejt, Liban, Oman, Katar, Syria, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Wezwano, by Amerykanie opuścili wymienione kraje, korzystając z komercyjnych środków transportu.

05:37

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział zmianę władzy w Iranie. "To będzie szybka i zdecydowana akcja, stworzymy warunki przede wszystkim dla Irańczyków, którzy odzyskają kontrolę nad swoim losem i utworzą swój własny, demokratycznie wybrany rząd, co przyczyni się do zmiany Iranu" - powiedział w telewizji Fox News.

05:35

Izraelska armia poinformowała, że przeprowadziła ataki na kompleks budynków irańskiego publicznego radia i telewizji IRIB w Teheranie w nocy z poniedziałku na wtorek czasu miejscowego. Agencja Reutera poinformowało o dwóch silnych eksplozjach w tym rejonie.

IRIB to jedyna legalna sieć telewizyjna i radiowa w Iranie, całkowicie kontrolowana przez władze. Według Reutersa atak nastąpił po uprzednim wezwaniu do ewakuacji terenu.

Poniedziałek to trzeci dzień operacji amerykańskich i izraelskich sił przeciwko Iranowi, który w odwecie atakuje cele w Izraelu i krajach Zatoki Perskiej.

05:32

Donald Trump zapowiedział odwet za irański ostrzał ambasady USA w Arabii Saudyjskiej. Wkrótce się okaże, jaki będzie odwet USA za irański atak na ambasadę amerykańską w Rijadzie i zabitych amerykańskich żołnierzy - powiedział w poniedziałek telewizji NewsNation.

Czynimy wiele szkód. Wyrządzamy im ogromne szkody - podkreślił Trump. Pytany o to, kto obecnie rządzi Iranem, odpowiedział: Wkrótce się dowiecie.

Dodał też, że nie sądzi, by wysłanie sił lądowych do Iranu było konieczne. Wcześniej tego dnia nie wykluczył skierowania tego rodzaju wojsk "jeśli będzie to konieczne". Zapowiedział, że "wkrótce się okaże, jaki będzie odwet USA za atak na amerykańską ambasadę i poległych żołnierzy". Według Dowództwa Centralnego dotychczas w operacji przeciwko Iranowi zginęło sześciu amerykańskich wojskowych.

05:10

Dwa drony uderzyły w ambasadę USA w Rijadzie - poinformowało saudyjskie ministerstwo obrony. Na terenie ambasady wybuchł niewielki pożar. Nie ma informacji o możliwych ofiarach. Jak poinformowano w oświadczeniu, w teren amerykańskiej placówki uderzyły dwa drony, powodując "ograniczony pożar i niewielkie zniszczenia".

Według źródeł, na które powołuje się agencja Reutera, na miejscu dało się słyszeć głośny huk i widoczne były płomienie oraz dym. CNN podała, że w ambasadę uderzyły dwa irańskie drony. Nie ma jak dotąd informacji o możliwych ofiarach. Konto ambasady na platformie X poleciło Amerykanom mieszkającym w stolicy oraz w Dżuddzie i Zahran, by niezwłocznie schronili się i ograniczyli podróże do obiektów wojskowych.

Wcześniej irańskie drony uderzyły również w saudyjską rafinerię naftową w Ras Tanura, co spowodowało wstrzymanie prac w obiekcie.