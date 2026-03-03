Wojsko izraelskie przeprowadza jednoczesne ataki w stolicy Iranu, Teheranie, a także w stolicy Libanu, Bejrucie. Jak wygląda obecnie sytuacja na Bliskim Wschodzie? O tym poniżej. Śledźcie naszą relację na żywo.
W Dubaju i w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w stolicy Kataru, Dosze, we wtorek wieczorem słychać było głośne eksplozje - poinformowała agencja AFP. Iran kontynuuje ataki na państwa Zatoki Perskiej w odwecie za uderzenia USA i Izraela.
Jak podała AFP, jej dziennikarze słyszeli wybuchy w Dausze i Dubaju, a świadkowie przekazali im informacje o słyszalnych eksplozjach w Abu Zabi.
Władze Dubaju przekazały później, że huki były efektem działań obrony powietrznej.
Czy w związku z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie Europie grożą ataki terrorystyczne?
Eksperci wskazują na rosnące zagrożenie.
Siły izraelskie zaatakowały we wtorek siedzibę organizacji islamistycznej powiązanej z libańskim Hezbollahem i palestyńskim Hamasem w Sajdzie na południu Libanu - podała oficjalna libańska agencja ANI. Ambasada USA w Bejrucie zapowiedziała, że będzie zamknięta do odwołania.
Nie tylko tankowce utknęły na Bliskim Wschodzie - co najmniej pół tuzina statków wycieczkowych z tysiącami osób na pokładach zacumowało w portach dotkniętego konfliktem rejonu, w tym w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie, obserwując spadające pociski, czekają na przerwę w działaniach wojennych.
Według portalu turystycznego Hosteltur wymiana ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem pokrzyżowała plany największych przewoźników morskich, w tym MSC, Cruises, Celestyal Cruises, TUI i Aroya.
Nie odnotowano skażenia radioaktywnego w obiekcie nuklearnym w Natanz po atakach USA i Izraela, jak podały we wtorek irańskie media. Ambasador Iranu przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) powiedział w poniedziałek, że obiekt został zaatakowany podczas operacji wojskowych prowadzonych przez USA i Izrael przeciwko jego krajowi.
Wysłannik prezydenta USA ds. misji specjalnych Richard Grenell zasugerował we wtorek, że Stany Zjednoczone potrzebują Grenlandii, bo nie wszystkie państwa NATO popierają wojnę USA przeciwko Iranowi.
"Jedna rzecz jest jasna - (Donald Trump) ma absolutną rację, że potrzebujemy Grenlandii. Nie wszyscy członkowie NATO są z nami w sprawie Iranu" - napisał Grenell we wpisie na platformie X. "Potrzebujemy Grenlandii dla dobra bezpieczeństwa narodowego USA tak szybko, jak to możliwe" - zaznaczył.
Armia izraelska poinformowała we wtorek o zaatakowaniu fabryk produkujących rakiety balistyczne w różnych miejscach Iranu. Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział, że jego kraj będzie nadal "mocno uderzać w Iran".
"Podczas ataków przeprowadzanych w całym Iranie armia izraelska obrała za cel obiekty przemysłowe, wykorzystywane przez reżim irański do produkcji broni, a zwłaszcza pocisków balistycznych" - powiadomiła armia w komunikacie.
Izrael zaatakował święte miasto Iranu. W Kom trwał wybór nowego przywódcy kraju, pociski spadły w momencie liczenia głosów.
Zjednoczone Emiraty Arabskie, we współpracy z sąsiadującymi krajami Rady Współpracy Zatoki Perskiej oraz Międzynarodową Organizacją Lotnictwa Cywilnego, otworzyły właśnie bezpieczne korytarze powietrzne. Ich przepustowość wynosi 48 samolotów na godzinę.
Bezpieczeństwo społeczeństwa Kuwejtu oraz Polaków przebywających w tym państwie i zapewnienie swobody połączeń lotniczych kluczowych dla transportu - były wśród tematów rozmowy telefonicznej szefa MSZ Radosława Sikorskiego z jego kuwejckim odpowiednikiem, szejkiem Jarrahem Jaberem Al-Ahmadem Al-Sabahem.