"Naprawdę nie obchodzi mnie, czy Iran weźmie udział (w tegorocznym mundialu - red.)" - powiedział prezydent USA Donald Trump w rozmowie z Politico, odnosząc się do nadchodzących mistrzostw świata w piłce nożnej, które odbędą się latem w Kanadzie, USA i Meksyku. Zdaniem Trumpa "Iran jest krajem bardzo pokonanym".

Prezydent USA Donald Trump / zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Trump stwierdził, że nie obchodzi go udział Iranu w mundialu.

Iran jako pierwszy zakwalifikował się, ale nie pojawił się na spotkaniu FIFA.

Mundial 2026 odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku, początek 11 czerwca.

Trump zabrał głos ws. mundialu

We wtorkowym wywiadzie dla Politico prezydent USA Donald Trump zabrał głos w sprawie tegorocznego mundialu. Amerykański przywódca odniósł się do kwestii udziału Iranu w zawodach. "Naprawdę nie obchodzi mnie, czy Iran weźmie udział" - stwierdził Trump.

Portal przypomniał, że irańska drużyna jako pierwsza zakwalifikowała się na tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej. Jednak na spotkaniu zorganizowanym w tym tygodniu przez FIFA dla uczestników turnieju - poświęconym dalszemu planowaniu mistrzostw - Iran był jedynym nieobecnym krajem - twierdzi informator Politico.

Ta nieobecność rodzi pytania, czy Teheran wyśle swoją drużynę do Stanów Zjednoczonych na tegoroczny mundial w obliczu konfliktu, a także czy amerykański rząd wpuści irańskich oficjeli na teren USA - zauważyło Politico.

W rozmowie z portalem Trump ocenił, że "Iran jest krajem bardzo pokonanym". "Działają na oparach" - dodał polityk.

Mecz USA-Iran na mundialu?

Portal przypomniał, że Iran ma zaplanowany mecz z Nową Zelandią w Los Angeles 15 czerwca, a także z Belgią w Los Angeles 21 czerwca oraz z Egiptem w Seattle 26 czerwca. Jak się okazuje, drużyny USA i Iranu mogłyby zmierzyć się na tegorocznym mundialu. Taka sytuacja mogłaby się zdarzyć, jeśli oba kraje zajmą drugie miejsca w swoich grupach. Wówczas mecz zostałby rozegrany 3 lipca w Dallas.

Mistrzostwa świata w piłce nożnej w 2026 r. odbędą się w trzech krajach - Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Mecz otwarcia odbędzie się 11 czerwca - Meksyk stawi czoła Republice Południowej Aryki. Zwycięzcę całego turnieju poznamy po meczu finałowym, który odbędzie się 19 lipca.